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تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

بركان، فيتو
بركان، فيتو

ذكر فريق من العلماء بألمانيا أن بركانا تحت الماء في المحيط الهادئ قد ينفجر بحلول نهاية عام 2025.

انفجار بركان أكسيال

 تجدر الإشارة إلى أن  بركان "أكسيال" يقع على بعد 480 كيلومترا من ساحل ولاية أوريجون الأمريكية، ويُعتبر البركان الأكثر نشاطا في الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الهادئ.

وقال عالم البراكين الألماني  بيل تشادويك،  إن "أكسيال" هو البركان الأكثر نشاطا في الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الهادئ، وقد لا يعرفه بعض الناس لأنه مختبئ تحت المحيط.

تحذيرات من انفجار بركان في المحيط الهادئ

تم اكتشاف بركان أكسيال لأول مرة في عام 1997، وكان العلماء يراقبون نشاطه منذ ذلك الحين، وفي الأشهر الأخيرة، لاحظوا زيادة في عدد الزلازل بالقرب من البركان، حيث وصل عددها إلى مئات في اليوم الواحد. يشير ذلك إلى أن الضغط داخل البركان يتزايد، وأنه قد ينفجر قريبا. 

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 "أكسيال" هو جبل تحت الماء تشكل من الحمم الرقيقة،  وعندما ينفجر تخرج الصهارة إلى السطح، مكونة قاعا بحريا جديا، دون أن تنفجر كما يحدث في البراكين الأرضية. 

وانفجر البركان ثلاث مرات خلال الثلاثين عاما الماضية، وتحديدا في أعوام 1998 و2011 و2015. وفي كل مرة قبل الانفجار، كان يحدث تضخم في الجبل بسبب ضغط الصهارة الصاعدة. 

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بركان أكسيال ألمانيا انفجار بركان المحيط الهادئ

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