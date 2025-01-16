الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

ثورة بركان وإجلاء آلاف الأشخاص، ماذا يحدث فى إندونيسيا؟

بركان، فيتو
بركان، فيتو

 أجبر ثوران بركان جبل إيبو، الواقع على جزيرة هالماهيرا النائية في مقاطعة مالوكو الشمالية السلطات الإندونيسية على إجلاء آلاف الأشخاص.

إجلاء 517 شخصا من سكان القرية الأقرب إلى البركان

 وفي بيان، حذرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية من البركان، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى دعوة السكان الذين يعيشون بالقرب من الموقع، البالغ عددهم 3 آلاف نسمة، إلى الإخلاء.


وحتى صباح اليوم تم بالفعل إجلاء 517 من سكان القرية الأقرب إلى البركان، بينما من المتوقع أن يتبعهم السكان الآخرين بعد الظهر.

 

تجنب منطقة الحظر التي يتراوح طولها من خمسة إلى ستة كيلومترات

 بدوره قال المتحدث باسم الوكالة المحلية لإدارة الكوارث عرفان إدريس: "إن ملاجئ الإجلاء أعدتها الإدارة المحلية"، لافتًا إلى أنه تم دعوة السكان الذين يعيشون في أماكن قريبة والسياح على تجنب منطقة الحظر التي يتراوح طولها من خمسة إلى ستة كيلومترات حول قمة البركان وارتداء الكمامات في حالة سقوط الرماد.

 

حزام النار في المحيط الهادئ

 وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقع على طول حزام النار في المحيط الهادئ، نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا، وتسارع النشاط البركاني لجبل إيبو، الواقع في جزيرة يعيش فيها نحو 700 ألف نسمة، منذ يونيو، بعد سلسلة من الزلازل.

وقد ثار البركان تسع مرات منذ بداية عام 2025.

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