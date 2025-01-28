مصرع سيدة واصابة 5 آخرين بينهم طفلان فى اشتعال توك توك بالمنوفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شقيقها و4 آخرون مساء اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق فى مركبة بخارية توكتوك كانوا يستقلونه على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية.

إصابة 4 بينهم طفلان

وتلقي مدير أمن المنوفية اللواء محمود الكمونى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الباجور يفيد بمصرع سيدة وإصابة شقيقها واصابة 4 اخرين بينهم طفلان أثر نشوب حريق بمركبة بخارية توكتوك كانوا يستقلونه أعلى الطريق الإقليمي المتر بمحافظة المنوفية بين نزلة تلوانه وهيت.



وبالانتقال والفحص تبين مصرع" رباب مرتضى "و إصابة شقيقها "وليد مرتضي الطيب" و4 اخرون بينهم طفلين نتيجه اصطدام توكتوك بالرصيف مما نتج عنه وفاة السيدة واندلاع الحريق بالتوكتوك وعدم استطاعتها على الخروج منه فلقيت مصرعها على الفور .

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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