الثلاثاء 28 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بعد قبلة عبد المجيد عبد الله، أنغام تحيي حفلا في الرياض 7 فبراير

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

 

تشارك الفنانة أنغام في إحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية يوم 7 فبراير المقبل على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض.

 

وتحيي أنغام الحفل رفقة الفنان محمد عبده، والفنان ماجد المهندس، في ليلة الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وصادق الشاعر.

 

 

ويأتي هذا الحفل بعد الجدل الذي ثار مؤخرا بسبب تداول بمقطع فيديو على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، للفنان عبد المجيد عبد الله وهو يقبِّل المطربة أنغام قبلة عفوية، أثناء تواجدهما في مهرجان جوي أورد 2025 بشكل أثار جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، واعتبرها البعض غير لائقة.

 

وفي وقت سابق كان قد نشر الأمن العام السعودي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إكس" أن شرطة منطقة الرياض قررت استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض.

 

 

الشرطة السعودية تستدعي أنغام والمطرب عبد المجيد عبد الله

وقال المتحدث الرسمي لـ شرطة منطقة الرياض، إنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض، فإنه جارٍ استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية.

 

 

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محمد عبده أنغام الرياض موسم الرياض

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