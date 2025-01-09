الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حن الغريب ورجع لأهله، عبد المجيد عبد الله يطرب جمهور موسم الرياض (فيديو)

عبد المجيد عبد الله،
عبد المجيد عبد الله، فيتو

انطلق حفل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض، وسط حضور كبير، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة.

 

وافتتح عبد المجيد عبد الله الحفل بأغنية “حن الغريب”، والتي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة شديدة.

 

حفل عبد المجيد عبد الله في الإمارات

وفي وقت سابق، أحيا الفنان عبد المجيد عبد الله واحدة من أقوى حفلاته في دولة الإمارات.

 

وأقيم الحفل على مسرح الاتحاد أرينا بالعاصمة أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير، وشدا عبد المجيد عبد الله خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وآخرها أغنية أنا أضحك.

 

ومؤخرًا، طرح عبد المجيد عبد الله، أحدث أغنياته بعنوان “أنا أضحك”.
 

أغنية أنا أضحك

وأغنية “أنا أضحك” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبد المجيد عبد الله الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله موسم الرياض السعودية

مواد متعلقة

التجهيزات النهائية لحفل الفنان عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض (صور)
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل المسلسل الصهيوني الغامض عن مصر في ليلة اقتحام السفارة الإسرائيلية

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان

إخلاء سبيل مجدي عبد الغني بكفالة 5 آلاف جنيه بعد ضبطه يقود سيارة دون لوحات بالدقي

إخلاء 25 منزلا بمحيط حريق الزرايب وفرق الإطفاء تحاول إخماد النيران

تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

عمر مرموش يبلغ إدارة فرانكفورت بموقفه النهائي من الانتقال إلى مانشستر سيتي

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور)

منوعات

المزيد

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقًا في فضيحة منصة تواصل مرتبطة بواقعة اغتصاب جماعي

انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل توجد صلاة بدون وضوء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

خالد الجندي: هذه هي العلامة الأولى على حب الله لعبده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية