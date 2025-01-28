الثلاثاء 28 يناير 2025
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موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

مهرجان السنة الصينية
مهرجان السنة الصينية الجديدة في موسكو، فيتو

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة بحضور سفير الصين لدى روسيا تشانج هان هوي، ومتحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

 

فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة في روسيا

وحضر حفل افتتاح المهرجان في ساحة مانيجنايا، التي تعد المكان الرئيسي للمهرجان، سفير الصين لدى روسيا تشانج هان هوي، ومتحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ونائبة عمدة مدينة موسكو ناتاليا سيرغونينا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت زاخاروفا: "هذا ليس حدثا في العلاقات الثنائية بين روسيا والصين فحسب، بل هو حدث دولي حقيقي. أولا، بلدانا هما أكبر الدول الضامنة للاستقرار والأمن في العالم في كثير من النواحي، والمهرجان يظهر كيف يمكننا تقدير ثقافة بعضنا البعض".

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن امتنانه للسلطات الروسية على تنظيم المهرجان، مشيرا إلى أن العلاقات الروسية الصينية أصبحت أكثر نضجا واستقرارا، وأن التعاون الثقافي يعزز الصداقة والتفاهم المتبادل بين البلدين.

كما قالت نائبة عمدة مدينة موسكو ناتاليا سيرغونينا: "ندعو الجميع للاحتفال بالعام الجديد في موسكو مرة أخرى - هذه المرة وفقا للتقويم الشرقي، حققت عطلات يناير نجاحا كبيرا، واستقبلت أماكن الاحتفال بالعام الجديد ملايين الزوار".

 

عرض الطبول ورقصات التنين وعروض المسارح الصينية

وأضافت: "لدينا أيضا برنامج مزدحم ومثير للاهتمام في انتظاركم في الأسبوعين المقبلين. ومن المقرر تنظيم أكثر من 400 حدث: عروض مسرحية، وورش عمل، ومحاضرات، وعروض أفلام، وحفلات".

في ساحة مانيجنايا، سيتمكن الجميع من رؤية عرض الطبول ورقصات التنين وعروض المسارح الصينية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك دروس رئيسية في صنع الفوانيس والمراوح ولعب شيانغتشي (الشطرنج الصيني). ويستمر المهرجان حتى التاسع من فبراير المقبل، حيث ستقام عروض ورقصات التنين في ساحة تفيرسكايا.

ويصادف رأس السنة الصينية الجديدة، أو عيد الربيع، والمعروفة أكثر باسم السنة القمرية الجديدة هذا العام يوم غد الأربعاء 29 يناير 2025.

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