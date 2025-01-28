مجلس الأعيان الأردني يتعهد بالتصدي لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين تجاه المملكة

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، اليوم، أن الأردن واجه تحديات كبيرة تمكن من تجاوزها وتغلب عليها بحكمة قيادته ووعي شعبه وقوة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

مجلس الأعيان الأردني يهاجم مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين

مشددا على أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لن يتخلى عن ثوابته الوطنية وسيتصدى لأية محاولات تهجير قسري للفلسطينيين تجاه المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه في نادي المتقاعدين العسكريين بمحافظة الكرك، مع ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة، بحضور مساعدي الرئيس ورؤساء اللجان في مجلس الأعيان، ومحافظ الكرك قبلان الشريف، وأعيان ونواب المحافظة.

وقال الفايز، إن الأردن هو الأقرب إلى فلسطين، ومواقفه لا يمكن المزايدة عليها من أي جهة كانت، مشيرا إلى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأردن والأمة العربية في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة وغياب الموقف العربي الموحد لمواجهتها، واستمرار سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية والتخوفات من طرح مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية على حساب أمن الأردن واستقراره وثوابته الوطنية.

مجلس الأعيان، فيتو

وتابع، أكد الملك عبد الله مرارا على أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، فموقف الأردن من التهجير ثابت وصلب لا يتغير فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

مجلس الأعيان الأردني يحذر من مخططات الاحتلال التوسعية

وحذر رئيس مجلس الأعيان الأردني، من مخاطر مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والعدوانية، الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وضم الضفة الغربية ومناطق غور الأردن، وانعكاس ذلك على الوضع الأمني والاجتماعي في المملكة.

وقال إنه ليس قلق على مستقبل الأردن بسبب العلاقات القوية لملك على المستوى الدولي وفي دوائر صنع القرار في أمريكا وخاصة في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى العلاقات القوية التي تربط الأردن في محيطهم العربي.

وبين أن الوحدة الوطنية صمام الأمان الثاني للأردن بعد صمام الأمن الأول، مؤكدا أن من يحاول العبث بثوابت الأردن ووحدته الوطنية عدو الأردنيين.

وقال، إن ما شهدته المنطقة من اضطرابات وأحداث مأساوية وتطورات متسارعة، يجعل من الصعب توقع ما سيجري، وما سيترتب على الأردن من تداعيات وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية جديدة، مرتبط بالدرجة الأساسية بتطور الأحداث في سوريا، وسيناريوهات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومواقف الإدارة الأمريكية من هذا الصراع وشكل علاقاتها مع الدول العربية، وما ستطرحه هذه الإدارة الأمريكية من مشاريع تسوية لإنهاء أزمات المنطقة.

وقال إن الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ عقود من أجل تحصيل حقوقه المشروعة لن يقبل بالتهجير وسيواصل التمسك بأرضه وحقوقه المشروعة.

وبين، أنه على ضوء التحديات التي تواجه الأردن، فأن ذلك يحتاج إلى توحيد جهود مختلف مكونات الشعب الأردني السياسية والاجتماعية والحزبية، والالتفاف حول العرش الهاشمي.

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