مصر والأردن ترفضان بقوة مقترح تهجير أهالي غزة وطمس القضية الفلسطينية.. ألمانيا وإيطاليا تسخران من حديث الرئيس الأمريكي.. وهذه أبرز ردود الأفعال العالمية الرافضة لمقترح ترامب

في الوقت الذي كان يتجمع فيه عشرات الآلاف من النازحين قرب محور نتساريم للعودة إلى شمال قطاع غزة الذي دمرته الحرب، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات عبر فيها عن رغبته في استضافة الأردن ومصر لفلسطينيين من قطاع غزة.

قوبلت التصريحات الأمريكية بموقف موحد، من قبل الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، وهو رفض التهجير تماما.

وفي اليوم التالي، عادت أعداد غفيرة من النازحين مشيًا على الأقدام، حاملين حقائب أو جارين عربات، إلى الطريق الساحلي باتجاه مناطق شمال القطاع التي نزحوا منها خلال الحرب.

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية على مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، فى الوقت الذى ضمت فيه الجامعة العربية والبرلمان العربى والأردن صوتهم لمصر بشأن رفضها القاطع واستنكارها لهذه الفكرة.

فلسطين رفضت الاستسلام لجرائم التهجير

أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه إن "الشعب الفلسطيني رفض الاستسلام لجرائم التهجير القسري خصوصًا في شمال قطاع غزة، ويرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه".

وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها لأي مشروعات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، و"هو الأمر الذي يشكل تجاوزًا للخطوط الحمراء التي حذرنا منها مرارًا".

وأضافت الرئاسة أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، ولن نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967، وشعبنا لن يرحل".

ألمانيا وإيطاليا ترفضان الفكرة

علقت الخارجية الألمانية على فكرة نقل فلسطينيين من القطاع إلى الأردن أو مصر.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إنه يجب عدم طرد السكان الفلسطينيين من غزة، بينما قللت ايطاليا من أهمية التصريحات التي أطلقها ترامب.

وصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى، خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية للتوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك، بأنها لا تعتقد أن ترامب لديه خطة محددة لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنها رحبت بمناقشة عملية إعادة إعمار القطاع.

وقالت ميلونى: إنها مسألة معقدة، فبالنسبة لقضية اللاجئين، فلا أعتقد أننا أمام خطة محددة. ولكن مناقشتها، حتى على مستوى غير رسمى مع الجهات الفاعلة فى المنطقة، تعنى فى رأيى أننا نريد العمل بجدية على قضية إعادة إعمار غزة.

الجامعة العربية تساند الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار

ومن جانبه قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية إن «الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصرى والأردنى الرافض للأفكار التى يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين».

وأضاف أبو الغيط: «الموقف العربى لا يساوم فى موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء فى غزة أو الضفة، والاصطفاف العربى المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه، والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هى أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها».

وبدوره صرح وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بأن العلاقة مع واشنطن إستراتيجية لكننا سنتمسك بثوابتنا ضد ما لا ينسجم مع مواقفنا.

وتابع قائلا: كل كلام عن الوطن البديل مرفوض ولن نقبله وسنتصدى له. موقفنا ثابت ضد التهجير ولن نتزعزع فى هذا الشأن.

الصفدي:الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين

وأضاف الصفدي فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن «الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين».

وتعهد البرلمان الأردني باتخاذ خطوات لتعزيز موقف المملكة الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن البرلمان سيقوم باتخاذ «كل خطوة من شأنها تعزيز موقف المملكة الوطنى وعنوانه العريض لا للتهجير ولا للوطن البديل»، محذرا من أن العبث والنكران لحقوق الفلسطينيين سيبقى المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.

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