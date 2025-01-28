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خارج الحدود

بعد اقتراح استقبال الفلسطينيين، تطور جديد في اتصال روبيو بملك الأردن بشأن غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فيتو

تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هاتفيا، مساء الإثنين، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو ناقش مع الملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، وخلق مسار للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع البيان: "شكر روبيو الأردن على دعم وقف إطلاق النار، من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدة الإنسانية عبر الممر الأردني".

وأعرب الوزير الأمريكي للملك عبد الله عن التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة الثنائية القوية بين البلدين، التي تعود إلى 75 عاما، القائمة على أهداف مشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما ناقشا التطورات في سوريا، وأكدا مجددا أهمية "عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها".

وتأتي المكالمة بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة.

لكن البيان الأمريكي لم يذكر التصريحات التي أدلى بها ترامب مؤخرا.

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقف اطلاق النار الرهائن في غزة

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