تعليق ساخر لرئيسة وزراء إيطاليا على مقترح ترامب لتهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر

أطلقت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم، تعليقًا ساخرًا على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعي لـ تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.

رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد مقترح ترامب لتهجير سكان غزة

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الإثنين، أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس لديه "خطة محددة" لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنها رحبت بمناقشة عملية إعادة إعمار القطاع.

وتابعت ميلوني، التي تزور البحرين قادمة من السعودية، "في رأيي أننا نريد العمل بجدية على قضية إعادة إعمار غزة".

ملك البحرين يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في المنامة

وكان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استقبل رئيسة وزراء إيطاليا بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد، في قصر القضيبية، فى وقت سابق اليوم الإثنين، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها للمملكة.

الملك حمد ورئيسة وزراء إيطاليا، فيتو

ورحب العاهل البحريني برئيسة الوزراء الايطالية والوفد المرافق، وزيارتها لمملكة البحرين التي تشكل انطلاقة مهمة نحو تنمية علاقات الصداقة والشراكة البحرينية الايطالية.

فيما أعربت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن شكرها وتقديرها لملك البحرين، لما حظيت به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في هذا البلد الصديق.

واستعرض الجانبان تطور العلاقات الاستراتيجية الوثيقة وفرص التعاون الثنائي في كافة المجالات الحيوية لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنمية المستدامة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وعلى دفع العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات وغيرها من أوجه الجوانب التي يوليها البلدان اهتمامًا متبادلًا.

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