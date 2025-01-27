سيناتور أمريكي يصف مقترح ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر بجريمة حرب

هاجم سيناتور أمريكى، اليوم، مقترح ترامب لتهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر، واصفا الدعوة بتطهير عرقي وجريمة حرب.

سيناتور أمريكى يهاجم فكرة ترامب لتهجير سكان غزة

واعتبر السيناتور الأمريكى بيرني ساندرز، فى منشور له على حساب بمنصة "إكس" أن دعوة الرئيس دونالد ترامب لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة للدول المجاورة "تطهيرا عرقيا وجريمة حرب"، وحث جميع الأمريكيين على إدانتها.

وقال السيناتور الأمريكى بيرني ساندرز، في منشور له عبر منصة" إكس" اليوم الاثنين، "يجب على كل أمريكي أن يدين فكرة ترامب الشنيعة لتهجير الفلسطينيين".

وشدد ساندرز، على أن دعوة ترامب لـ تهجير الملايين من الفلسطينيين من غزة للدول المجاورة "لها اسم وهو تطهير عرقي وجريمة حرب".

الخارجية تؤكد تمسك مصر بثوابت تسوية القضية الفلسطينية

وكانت وزارة الخارجية أكدت فى بيان لها أمس، على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية لـ القضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، استمرار مصر فى دعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت مصر على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لـ حل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.

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