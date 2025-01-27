نقيب الصحفيين عن مقترح ترامب: يفتح باب جهنم على الكيان الصهيوني

أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن رفضه الشديد لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر.

دعم ترامب للكيان الصهيوني

وقال “البلشي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: ترامب يدعم الكيان الصهيوني في كل قراراته واختياره لمعاونيه يؤكد ذلك، وهو بمقترحه يحاول فرض واقع لا يمكن لن يقبله أحد كونه يتحدى إرادة شعب ناضل وصمد ودفع من دمائه ابنائه اَلاف الشهداء.



رفض وإدانة نقابة الصحفيين مقترح ترامب

وتابع: نقابة الصحفيين تؤكد على رفضها وإدانتها تصريحات ترامب ورفض المخطط الصهيوني الأمريكي للمنطقة.

توترات بالمنطقة بسبب مقترح ترامب

وأكد: مقترح ترامب يفتح باب جهنم على الكيان الصهيوني والمنطقة كونه يغذي التوترات بالمنطقة بأكملها، لذلك لابد من هناك حل عادل للقضية الفلسطينية وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار: غدا في الثانية عشر سنعقد مؤتمر صحفي بمشاركة 10 نقابات لإعلان الموقف الواضح من تصريحات ترامب ودعم الشعب الفلسطيني .

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