فرنسا: مقترح ترامب يزعزع استقرار شريكينا المقربين الأردن ومصر

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن التهجير القسري لفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر وفق ما اقترحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيكون "غير مقبول" ومن شأنه تقويض حل الدولتين.

الخارجية الفرنسية تهاجم مقترح ترامب لتهجير سكان غزة

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان، إن "أي تهجير قسري لسكان من غزة سيكون غير مقبول"، مشيرا إلى أن مقترح ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن "ليس انتهاكا خطرا للقانون الدولي فحسب بل إنه أيضا تقويض كبير لحل الدولتين وعاملا مزعزع لاستقرار شريكينا المقربين الأردن ومصر".

يوم أمس الإثنين، قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس لديه "خطة محددة" لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنها رحبت بمناقشة عملية إعادة إعمار القطاع.

السيناتور الأمريكى بيرني ساندرز ينتقد مقترح ترامب

كما هاجم السيناتور أمريكى بيرني ساندرز، مقترح ترامب لتهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر، واصفا الدعوة بتطهير عرقي وجريمة حرب.

وقال السيناتور الأمريكى بيرني ساندرز، في منشور له عبر منصة" إكس" اليوم الاثنين، "يجب على كل أمريكي أن يدين فكرة ترامب الشنيعة لتهجير الفلسطينيين".

وشدد ساندرز، على أن دعوة ترامب لـ تهجير الملايين من الفلسطينيين من غزة للدول المجاورة "لها اسم وهو تطهير عرقي وجريمة حرب".





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