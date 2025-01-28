صحة غزة تعلن استقبال 48 شهيدا و80 مصابا خلال 48 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة باستمرار ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين برغم توقف العدوان وحرب الإبادة، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وذكرت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت 48 شهيدا بينهم 37 تم انتشالهم و80 مصابا خلال 48 ساعة.

ولفتت وزارة الصحة في غزة إلى أنه وفي إجمالي الأعداد فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا و111,563 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

قناص إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف

وفي هذه الأثناء، قال الهلال الأحمر إن قناص إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف تابعة للمنظمة أثناء تأديتها مهمة عاجلة في تل السلطان غربي رفح في قطاع غزة، فيما يشير إلى استمرار حالة العدوان الإسرائيلي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النيران التحذيرية على فلسطينيين

كما أطلق جيش الإحتلال الإسرائيلي النيران التحذيرية على فلسطينيين عائدين لشمال غزة عبر حاجز نتساريم وذلك لأسباب غير واضحة.

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