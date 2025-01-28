الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحة غزة تعلن استقبال 48 شهيدا و80 مصابا خلال 48 ساعة

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

 أفادت وزارة الصحة في غزة باستمرار ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين برغم توقف العدوان وحرب الإبادة، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي 

 وذكرت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت 48 شهيدا بينهم 37 تم انتشالهم و80 مصابا خلال 48 ساعة.

ولفتت وزارة الصحة في غزة إلى أنه وفي إجمالي الأعداد فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا و111,563 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

قناص إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف 

 وفي هذه الأثناء، قال الهلال الأحمر إن قناص إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف تابعة للمنظمة أثناء تأديتها مهمة عاجلة في تل السلطان غربي رفح في قطاع غزة، فيما يشير إلى استمرار حالة العدوان الإسرائيلي.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النيران التحذيرية على فلسطينيين

كما أطلق جيش الإحتلال الإسرائيلي النيران التحذيرية على فلسطينيين عائدين لشمال غزة عبر حاجز نتساريم وذلك لأسباب غير واضحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة حرب الإبادة ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين توقف العدوان وحرب الإبادة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ضحايا العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

«محرقة غزة 2023» شاهد على إجرام الصهاينة.. استشهاد 15 ألف طفل فلسطيني.. جيش الاحتلال استهدف المستشفيات ومراكز الإيواء والمسعفين وعمال الإغاثة والموظفيين الأمميين.. وواشنطن شريك أساسي في حرب الإبادة

حماس: تصعيد الاحتلال عدوانه واستهدافه خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة

المطران عطا الله حنا: الوحدة الفلسطينية ضرورة لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي

موشيه يعلون يتمسك بتصريحه بشأن الإبادة بغزة ويتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب

ads

الأكثر قراءة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

بسبب جراديشار، بيراميدز يطالب بنقاط مباراة الأهلي

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المرأة ذات التجارب الزوجية المتعددة مع من تكون في الآخرة ؟

أهم الأعمال المستحبة في شهر شعبان وأفضل الأدعية المستحب ترديدها

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية