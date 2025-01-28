المندوه يهدى "خلف خطوط العدو" إلى وزير الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب



حرص اللواء أسامة المندوه على إهداء نسخة من كتابه الجديد “خلف خطوط العدو” إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ضمن فعاليات النسخة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي انطلقت يوم الجمعة الماضية.

الكتاب يروي تفاصيل مرحلة من أهم مراحل الدولة المصرية عقب هزيمة يونيو ٦٧، مرورا بحرب الاستنزاف، وصولا إلى حرب أكتوبر؛ حيث كان “المندوه” ضابطا بسلاح المخابرات والاستطلاع.

“المندوه” استعرض أيضًا ضمن كتاب “خلف خطوط العدو” كواليس وأسرار وخبايا العديد من البطولات التى تبرز عظمة المقاتل المصري خلال هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر، فضلًا عن الأحداث التي أعقبت نصر أكتوبر 1973، عندما انتقل من الجبهة العسكرية الي الجبهة الدبلوماسية والسياسية، حيث تم تعيينه قنصلا لمصر في إسرائيل.

معرض الكتاب 2025

تقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف مهرجان القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير ليكون شخصية الدورة الحالية، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.