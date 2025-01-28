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إقبال كثيف على جناح الأزهر بمعرض الكتاب، ومبادرة "كونوا إيجابيين" تجذب الأطفال (صور)

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات اليوم الخامس لجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وسط إقبال كثيف من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، حيث شهد الجناح توافد العديد من الزوار لشراء الكتب المتنوعة التي يعرضها الأزهر، بالإضافة إلى حضور ورش العمل التي تقدمها معاهد الأزهر، والتي تركز على تطوير المهارات والإبداع،  كما لاقت عروض حب الوطن وبانوراما تاريخ الأزهر اهتمامًا كبيرًا، حيث يستعرض الجناح مراحل تطور الأزهر الشريف وأثره الكبير في نشر العلم والفكر المستنير على مر العصور.

 مبادرة "كونوا إيجابيين" بجناح الأزهر في معرض الكتاب 

ونظمت منطقة الإسكندرية الأزهريّة ضمن فعاليات جناح الأزهر الشريف مبادرة "كونوا إيجابيين"، وهي بمثابة خطوة هامة نحو تعليم وتوعية النشء بأهمية دورهم في المجتمع، وتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الطلاب، وتحفيزهم على أن يكونوا فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم من خلال تبني سلوكيات بنّاءة تساهم في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم، وتتضمن العديد من الأنشطة والورش التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية التعاون، والمشاركة الفعالة، والعمل الجماعي، كما تركز على غرس روح الانتماء للوطن وتحفيز الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي، مما يعزز من قدرتهم على حل المشكلات واتخاذ القرارات الصائبة في حياتهم اليومية.

كما شهد جناح الأزهر تفاعلًا مميزًا من الزوار في ركن الفتوى، حيث يتلقى الزوار الإجابة على استفساراتهم الشرعية من قبل علماء الأزهر، بالإضافة إلى ركن المخطوطات الذي يعرض مجموعة نادرة من المخطوطات القيمة التي تبرز تاريخ الأزهر العريق، وركن الطفل ومجلة نور، حيث يواصل  الطلاب الأزهريون عرض مواهبهم المتنوعة في اللغة العربية، والشعر والأناشيد الوطنية، والابتهالات الدينية وقراءة القرآن، فضلًا عن المسابقات والجوائز التي توزع على الأطفال ورواد جناح الأزهر، ما أضفى على الجناح أجواء حيوية ومعرفية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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