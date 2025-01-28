الثلاثاء 28 يناير 2025
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ثقافة وفنون

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى حاجز المليون ونصف المليون زائر خلال أيامه الأولى

زوار معرض الكتاب،
زوار معرض الكتاب، فيتو

سجل  معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56 والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، أمس الإثنين 27 يناير 2025م، بلغ نحو 345.219 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه، خلال أربعة أيام متتالية، إلى  1.515.365 زائرًا، أي ما يزيد عن المليون ونصف المليون زائر، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور، وهو ما يُجسد مدى الإقبال الجماهيري الكبير الذي تحظى به فعاليات هذه الدورة منذ انطلاقها.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛  تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية،  وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10  دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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القاهرة الدولي للكتاب الكاتبة فاطمة المعدول معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض كتاب الطفل
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