التوقيت والشروط، وزير الخارجية يكشف عن قرب إعادة تشغيل معبر رفح

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الحل الوحيد لكسر الحلقة الجهنمية من العنف والعنف المضاد هو أن تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

الدولة الفلسطينية هي الضمان الوحيد للأمن والاستقرار

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة الفلسطينية هي الضمان الوحيد للأمن والاستقرار، لـ إسرائيل ولدول المنطقة.

وزير الخارجية يكشف عن قرب إعادة تشغيل معبر رفح



وتابع: "فيما يتعلق بالأسبوع الثاني لعملية تنفيذ الصفقة، فإنه بالإضافة إلى الهدوء ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين، هناك نقطة شديدة الأهمية وتتم بشكل جيد، وهي المساعدات الإنسانية والطبية التي تتم بمعدلات طيبة حتى الآن، ونتجاوز العدد الذي تم التوافق عليه بواقع 600 شاحنة يوميا، ومصر تقدم كل التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل من معبر كرم أبو سالم.

وتابع، وقريبا سيبدأ تشغيل معبر رفح، حينما استكمال الاستعدادات من الجانب الفلسطيني، والجانب المصري مستعد، ولكن الجانب الإسرائيلي دمر العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيكون هناك مراقبون من جانب الاتحاد الأوروبي".

الاتحاد الأوروبي يوافق على إرسال بعثة لمراقبة معبر رفح



نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تأكيدها، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إرسال بعثة مراقبة مدنية إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، إنه ستكون هناك بعثة أمنية أوروبية على معبر رفح، بحسب ما أفادت الوكالة.

من جانبها، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

معاودة نشر البعثة الأوروبية بين غزة ومصر

وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "اتفق الجميع على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في دعم وقف إطلاق النار".

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