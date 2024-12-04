وفد من الاتحاد الأوروبي يزور معبر رفح ويتفقد المساعدات المقدمة لغزة

يتفقد وفد من الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر اليوم الأربعاء معبر رفح البري والمنطقة اللوجيستية في مدينة رفح بشمال سيناء بعد تفقده أمس مخازن الهلال الأحمر الأحمر المصري التي تستقبل المساعدات الإغاثية لغزة.

وكان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، استقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي ، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة.

ورحب المحافظ بالوفد على أرض محافظة شمال سيناء ، مستعرضًا الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة.





من جانبه ثمن الوفد الدور الذي تقوم به مصر في تذليل الصعوبات وإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



جاء هذا في حضور ممثلين عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري.

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