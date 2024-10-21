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خارج الحدود

وزير الخارجية يكشف سبب توقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح (صور)

وزير الخارجية ووزيرة
وزير الخارجية ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر.، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم لقاءً مع لولؤة بنت راشد وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أشاد بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، معربًا عن الترحيب برغبة الجانب القطري في استطلاع الفرص الاستثمارية بمصر في عدد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة، والاتصالات، ومجال الصناعات الزراعية والغذائية، وفرص الاستثمار العقاري في عدد من المناطق بمصر. 

وأكد كذلك حرص مصر على دورية انعقاد الآليات التشاورية بين الجانبين، وضرورة البناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت بالدوحة في مارس ٢٠٢٤.

وتناول أيضًا آفاق التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في أفريقيا، حيث أكد الوزير على وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين بالقارة الأفريقية اتصالًا بمشروعات التنمية في المجالات المختلفة.​


ورحب وزير الخارجية بالتنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الأزمة في غزة. وتطرق الوزيران إلى المستجدات المتعلقة بجهود الجانبين للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في القطاع، مع التأكيد على الدعم الراسخ للقضية الفلسطينية وصولًا إلى حل شامل وعادل للقضية يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وأشاد الوزير عبد العاطي كذلك بالدعم القطري المتواصل لوكالة الأونروا، مشيرًا إلى أن توقُف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح أمر نابع من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، ما حال دون عمل مُنظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المُتحدة داخل المعبر. كما أكد حرص مصر على أمن وسيادة لبنان، ورفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى خطورة أزمة النازحين المتفاقمة، وأهمية العمل المشترك للمساعدة في إنهائها واحتوائها، بما في ذلك من خلال تكثيف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اللبناني.

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غزة معبر رفح التبادل التجاري بين مصر وقطر قطر اتفاق تبادل للأسرى

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