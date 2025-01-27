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خارج الحدود

المتطرف سموتريتش: نعد خطة مع نتنياهو لتشجيع هجرة سكان غزة

سموتريتش، فيتو
سموتريتش، فيتو

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، "سنعد خطة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة".

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، قال سموتريتش: "يجب احتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة".

 

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني

أعربت الرئاسة الفلسطينية مساء أمس الأحد، عن شكرها لمصر والأردن على موقفهما الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني، مضيفة: "نرفض بشدة مشاريع تهجير أبناء غزة".

وأضافت الرئاسة الفلسطينية: "مستعدون لتولي مهامنا الكاملة في قطاع غزة، ويجب التركيز بهذه المرحلة على تثبيت وقف النار واستدامته".

وقالت الرئاسة الفلسطينية: "نحذر من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة".

وأضافت: "نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن الرئيس محمود عباس أبومازن، يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية، والأوروبية، والولايات المتحدة بهذا الخصوص، لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة.

 

دعوات ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن 

وزعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".

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