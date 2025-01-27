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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يوافق على إرسال بعثة مراقبة على معبر رفح بين مصر وغزة

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر زعمها، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إرسال بعثة مراقبة مدنية إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة.

الاتحاد الأوروبي يوافق على إرسال بعثة لمراقبة معبر رفح

وقال وزير الخارجية الإيطالي، إنه ستكون هناك بعثة أمنية أوروبية على معبر رفح، بحسب ما أفادت الوكالة.

من جانبها، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

معاودة نشر البعثة الأوروبية بين غزة ومصر

وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "اتفق الجميع على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في دعم وقف إطلاق النار".

وأوضحت كايا كالاس، إن "اليوم وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على معاودة نشر البعثة في معبر رفح بين غزة ومصر. هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".

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مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح

 

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