مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية مع ترامب، خبير استراتيجى: علاقات مصر وأمريكا ثابتة وممتدة لنصف قرن، بهاء الدين شعبان: تصريحات ترامب بشأن إسرائيل وبنما وكندا والجولان تثير المخاوف

كيف سيكون مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية وشكل العلاقة بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكى ترامب في الفترة المقبلة، خاصة أن مصر لها موقفها الثابت من القضية الفلسطينية بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطنى، وهو الأمر الذي يصطدم مع تصريحات ترامب بأن مساحة إسرائيل صغيرة وهذا يعد شرعنة للاستيطان الإسرائيلى، الخبراء يرون أنه رغم اختلاف المواقف إلا أن كلا من مصر وأمريكا لا يستطيع طرف التخلى عن الآخر لأهمية دورهما فى المنطقة.

احمد يوسف

وفي هذا الإطار يقول الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي: إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في عهد السيسي ودونالد ترامب بها العديد من الثوابت والمتغيرات أيضا، فمن الثوابت ألا يستطيع طرف الاستغناء عن الآخر رغم الملاحظات من جانب كل طرف تجاه الآخر، وبالتالي هي علاقات ثابتة لا تتغير بتغير القيادات وهي ممتدة لنصف قرن من الزمان رغم ما تمر به أحيانا من بعض الخلافات التي تمر مثل إثارة ملف حقوق الإنسان مثلا.

ملاحظات على الرئيس ترامب

وأكد أن هناك ملاحظتين على الرئيس ترامب؛ الأولى هي أن علاقته بالرئيس السيسي تتسم بالإيجابية بصفة عامة، وإن كنا نختلف معه بشأن القضية الفلسطينية وشرعنته للاستيطان وضم الجولان، لكن في المجمل العلاقة جيدة إلا إذا كانت له أفكارا أخرى غريبة كعادته، وهذا ما نخشاه، مثل تصريحاته بشأن بنما وكندا وغيرهما، وبالتالي لابد من الاستعداد جيدا لترامب وتوقع الملفات التى يمكن أن يثيرها وبلورة مواقف مصرية منها، خاصة وأن تصريحاته السابقة بأن مساحة إسرائيل صغيرة فيجب أن نضع ذلك في الحسبان.

مصر تعد رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط

وتابع إن مصر تعد رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي متوقع التعاون والتنسيق مع مصر والرئيس السيسي في الملفات الخاصة بالمنطقة وعلى رأسها قطاع غزة، والذي بدأ بالدور المصري والجهود الدبلوماسية المصرية التي أدت إلى هدنة وقف إطلاق النار، وهناك الملف اللبناني والسوري، وبالتالي التعاون بين الرئيسين وارد بقوة كبيرة خلال المرحلة القادمة.

بهاء شعبان

ويقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إن العلاقات بين الدول تؤسس على المصالح المشتركة رغم وجود تأثير للحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي العلاقات المصرية الأمريكية المصرية ستكون علاقة تعاون وخاصة في الملفات الهامة، ومنها غزة، باعتبار مصر دولة إقليمية كبرى لا غنى عنها وأمريكا بالنسبة لمصر دولة مهمة ولابد أن نضع في الاعتبار أن هناك تعاون عسكري بين البلدين ومصر تحصل على حوالي مليار و200 مليون دولار كمعونة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وترامب يدركان أن مصر عنصر أساسي في استقرار المنطقة وبالتالس هناك قضايا مشتركة بين الدولتين.

وواصل حديثه قائلا: هناك مصالح عليا مشتركة بين مصر وأمريكا، وبالتالي سيكون هناك تنسيق كامل بين البلدين في كل الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية وقطاع غزة وغيرها، خاصة وأن إدارة ترامب تريد الوصول إلى حلول لهذه الأزمات.



محسن جلال

ويقول المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن علاقات مصر وأمريكا في عهد السيسي وترامب سوف تستمر في إطار من التعاون والتنسيق نظرًا لإدراك الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية الدور المحوري والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أهمية الدور المصري في استقرار منطقة الشرق الأوسط ككل. وبالتالي المعروف عن ترامب هو سعيه لتأمين المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

مواقف الرئيس الأمريكي السابقة تجاه مصر

وأكد أن هناك بعض الاختلافات في الرؤى والمواقف، مثل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب دعمه الكامل لإسرائيل وإعطاء مبررات للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، فضلًا عن تصريحه بأن مساحة إسرائيل صغيرة، وهذا يتنافى تمامًا مع الموقف المصري الذي يرى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وهو ما بدأ تطبيقه بهدنة وقف إطلاق النار.

علاقة مصر والولايات المتحدة

وتابع: مصر والولايات المتحدة الأمريكية كلا منهما يدرك أهميته للآخر واحتياجه للآخر، وبالتالي تنسيق المواقف بينهما هو الاحتمال الأقوى في المرحلة القادمة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالملفات الهامة مثل أزمة قطاع غزة وقضية الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى جانب دعم إعادة إعمار غزة بعد أن لحق بها الدمار الشامل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. وبالتالي من المتوقع أن تكون الخطوة التالية في العلاقات المصرية الأمريكية هي كيفية وضع حل للأزمة الفلسطينية بالوصول إلى حل الدولتين والتعايش السلمي بينهما.

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