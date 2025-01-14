معبر رفح ومحور فيلادلفيا، مصادر تكشف الوضع العسكري على حدود مصر عقب توقيع الصفقة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، أن جيش الاحتلال سيبدأ فى مغادرة معبر رفح بعد إبرام صفقة وقف إطلاق النار فى غزة، والانسحاب تدريجيا من محور فيلادلفيا.

انسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

وقالت هيئة البث، أن قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال، بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي للقوات من غزة، ويجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع، والانسحاب تدريجيا من محوري نتساريم وفيلادلفيا.

وتابعت الهيئة، أنشئت بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات للاتصالات، وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام صفقة وقف إطلاق النار فى غزة.

حماس تنقل الأسرى حاملي الجنسية الأمريكية لمناطق آمنة

كما كشفت مصادر قريبة الصلة من حركة حماس، الثلاثاء، أن الحركة بدأت "نقل الأسرى حاملي الجنسية الأمريكية في غزة إلى أماكن آمنة" تمهيدا للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

محور فيلادلفيا، فيتو

وقالت المصادر وفق ما نقلت قناة العربية، إن "حماس بدأت تقسيم الأسرى لمجموعات تمهيدا لتنفيذ الاتفاق".

وأوضحت المصادر حسبما نقلت القناة السعودية،ـ أن "حماس طلبت ضمانات دولية وأمريكية لإلزام إسرائيل" ببنود الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى "بدء التنسيق مع الوسطاء والصليب الأحمر حول تسلم الأسرى".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ التخطيط لإعادة الانتشار حول غزة

فى ذات السياق نقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدأ التخطيط لإعادة الانتشار حول غزة، كما أبلغت المستشفيات بالاستعداد لاستقبال الأسرى المفرج عنهم.

هذا أكد مصدر مسؤول فى حركة حماس، مساء اليوم، أن الحركة لم تسلم ردها على صفقة وقف إطلاق النار فى غزة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

نقلت وكالة "رويترز"الإخبارية، عن مصدر مسؤول في حركة حماس قوله: إن "الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لأن إسرائيل لم تسلم خرائط المناطق التي ستنسحب إليها".

فى ذات السياق، زعم رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، إن "الصفقة التي يتم الحديث عنها هي صفقة خطيرة، وستبكي عليها إسرائيل لأجيال، كما تشكل خطرا محدقا على مستقبل إسرائيل".

هذا ونقلت القناة 12 العبرية، عن الجنرال غيورا آيلاند صاحب "خطة الجنرالات" قوله إن "الحرب على غزة فشل كبير لأنها لم تحقق أهدافها، وكان من الممكن التوصل إلى الصفقة نفسها في مايو، ومنذ ذلك الوقت قتل 120 جنديا إسرائيليا".

بينما قالت القناة 14 العبرية، إن "اتفاق غزة مغاير لاتفاق لبنان حيث لن يسمح للجيش بحرية الحركة في غزة، وينص على وقف العمليات العسكرية بين الطرفين فور بدء وقف إطلاق النار".

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