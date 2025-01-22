الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو يكشف دور السلطة الفلسطينية في معبر رفح

معبر رفح من الجانب
معبر رفح من الجانب الفلسطينى، فيتو

نفى مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الأنباء التي أفادت بأن إسرائيل وافقت على منح السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة على معبر رفح بين غزة ومصر عند إعادة افتتاحه.

عبور المعبر يستلزم موافقة جهاز الشاباك

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن السلطة الفلسطينية تلعب حاليا دورا محدودا يتمثل في الموافقة على تأشيرات الخروج، مع ترك الباب مفتوحا لاحتمالية توسيع هذا الدور في المستقبل.


واتهم البيان السلطة الفلسطينية بمحاولة "خلق انطباع زائف بأنها تتحكم في المعبر"، مؤكدًا أن جيش الإحتلال الإسرائيلي ينتشر حاليا في المعبر، ولا يمكن لأي شخص العبور دون إشراف وموافقة الجيش وجهاز الشاباك.


وأضاف البيان أن إدارة المعبر تتم حاليا من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حركة حماس، وذلك تحت إشراف دولي، بينما تقتصر مساهمة السلطة الفلسطينية على وضع ختمها على جوازات سفر المغادرين من القطاع.

 السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة المعبر

وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصدر مطلع على المحادثات في القاهرة، أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، اتفقا خلال اجتماعات مع المسؤولين المصريين على السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة المعبر "تحت إشراف دولي من الأمم المتحدة".


وأكد التقرير أن هذه الترتيبات الحالية مؤقتة ومرتبطة بالمرحلة الراهنة من وقف إطلاق النار.
لكن مكتب نتنياهو أوضح في بيانه أن الترتيبات الحالية لمعبر رفح جزء من "المرحلة الأولى للاتفاق وسيتم مراجعتها لاحقا".

السلطة الفلسطينية لن تتحكم في غزة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد علنا في وقت سابق، بأن السلطة الفلسطينية لن تتحكم في غزة بعد الحرب، رغم أن العديد من المراقبين الدوليين ومسؤولي الدفاع الإسرائيليين يرون أن هذا الخيار هو البديل الأكثر جدوى.

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