أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن تعاقده رسميا مع تريزيجيه لمدة 5 مواسم.. مجموعة نارية لمنتخب مصر بأمم إفريقيا 2025.. الركراكي: حان وقت المغرب للتتويج بأمم إفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي رسميًّا تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي والمعار إلى نادي الريان القطري، لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي وإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي.

أقيمت اليوم الإثنين، قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي من المقرر إقامتها في المغرب نهاية العام الجاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تضم كلًّا من:

مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة ضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري في صفقة انتقال حر لمدة ٣ مواسم ونصف الموسم بعد الاتفاق بين اللاعب المغربي وناديه على فسخ العقد والانتقال الي النادي الأهلي.

وقالت مصادر: إن الأهلي بصدد الإعلان عن ضم بن شرقي مساء اليوم عبر قناته الرسمية حيث أنهى اللاعب اتفاقه مع ناديه القطري على فسخ العقد والتنازل عن مستحقاته.

قال وكيل على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي في تصريحات صحفية اليوم: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب او بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة.

حقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

شهدت مباراة الزمالك أمام الجونة المقامة حاليا بإستاد القاهرة الدولي، قيام جماهير الفريق الابيض بإطلاق هتافات ناريه ضد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

تم سحب، قرعة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الإثنين والتي من المقرر إقامتها في المغرب نهاية العام الجاري.

علق وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي على قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وقال وليد الركراكي مدرب المغرب على هامش القرعة: الآن حان الوقت لحصد لقب أمم إفريقيا بين جماهيرنا وعلى أراضينا واعتذر حقا لباقي المنتخبات المشاركة فهدفنا هو حصد اللقب.

حقق فريق المصري فوزا صعبا أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الأهلي في الدوري المصري، وما شهدته من أخطاء تحكيمية فجة في حق الفريق ما تسبب معه في خسارة نقطتين هامتين في مشواره بالدوري، وفقدان عدد من لاعبيه في المباريات المقبلة بسبب الإيقاف بسبب قرارات الحكم، وحكام تقنية الفيديو.

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