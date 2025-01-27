المصري البورسعيدي يفوز على إنبي 2-1

الدوري المصري، حقق فريق المصري فوزا صعبا أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الأول عن طريق عمرو السعداوي في الدقيقة 22، ثم تعادل أحمد أمين أوفا لإنبي في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني سجل محمود حمادة هدف التقدم الثاني لصالح المصري في الدقيقة 54

حاول إنبي الرجوع في المباراة وإدراك هدف التعادل وأتيحت أمامه العديد من الفرص، لكن الدفاع المحكم للاعبي المصري ويقظة الحارس محمود حمدي حرمت إنبي من إدراك التعادل لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل لاشيء

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة إنبي

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من:

محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد ، أحمد عيد، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو، سمير فكري، حسين فيصل، ليستويل أمانكونا، فخر الدين بن يوسف.

تشكيل إنبي أمام المصري

أعلن محمد إسماعيل المدير الفنى لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة النادي المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري على ملعب السويس الجديد.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

ويجلس على دكة البدلاء كل من: هشام عادل - محمد شريف حتحوت - حسام ايفونا - زياد كمال - احمد جمال - صلاح زايد - خالد احمد حسن - احمد زكى - رمضان مصطفى.

مباراة إنبي والمصري

ويبحث المصري البورسعيدي عن استعادة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف.

فيما خسر إنبى من طلائع الجيش بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين بالدوري

ويدخل المصرى البورسعيدى المباراة محتلًا المركز الخامس برصيد 18 نقطة، حصدها من 10 مباريات حقق الفوز فى 5 وخسر 3 وتعادل فى 2.

فيما يحتل إنبى المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط من 10 مباريات، حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 وخسر 5.

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