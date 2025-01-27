مجموعة نارية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

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قرعة كأس الأمم الأفريقية، أقيمت اليوم الإثنين، قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي من المقرر إقامتها في المغرب نهاية العام الجاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تضم كلا من:

- مصر

- جنوب أفريقيا

- أنجولا

- زيمبابوي

موعد بطولة أمم أفريقيا 2025

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.

نظام قرعة كأس أمم إفريقيا 2025



تم توزيع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، كل مجموعة تضم منتخب من كل مستوى من المستويات الأربعة، ثم يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة وأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 (ثمن النهائي).

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025



منتخب مصر، تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 تأهلت لنسخة المغرب، في التتويج بـ28 لقبا لأمم أفريقيا من قبل.

مصر الأكثر مشاركة في أمم أفريقيا

وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

وتليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة، وهي حاملة لقب النسخة الأخيرة، وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023.

ثم الكاميرون وتونس ب22 مشاركة، ولكن الأولى حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما نالت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا

وتضم لائحة شرف المنتخبات التي توجت بالبطولة كل نيجيريا والتي شاركت في 21 نسخة وتوجت باللقب 3 مرات في 1980، 1994، 2013، والجزائر بلقبين 1990 و2019، والكونغو الديمقراطية مرتين 1968 و1974.

ثم 5 منتخبات فازت بالبطولة مرة وحيدة وهي المغرب 1976 والسنغال 2021 وجنوب أفريقيا 1996 والسودان 1970 وزامبيا 2012.

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