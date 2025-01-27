الإثنين 27 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة ضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري في صفقة انتقال حر لمدة ٣ مواسم ونصف الموسم بعد الاتفاق بين اللاعب المغربي وناديه على فسخ العقد والانتقال الي النادي الأهلي.

وقالت مصادر: إن الأهلي بصدد الإعلان عن ضم بن شرقي مساء اليوم عبر قناته الرسمية حيث أنهى اللاعب اتفاقه مع ناديه القطري على فسخ العقد والتنازل عن مستحقاته. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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