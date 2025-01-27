الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وكيل علي معلول: قررنا الرحيل عن الأهلي لرفع الحرج عن مسئوليه

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

قال وكيل على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي في تصريحات صحفية اليوم: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب او بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة.

معلول يتمنى التوفيق للأهلي المرحلة المقبلة

وقال وكيل علي معلول أن اللاعب يتمني التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها أن يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي.

معلول يطالب الأهلي بحسم مصيره

 وفي وقت سابق، قال مصدر داخل الأهلي إن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب من جديد تحديد مصيره سواء بالاستمرار في صفوف الفريق والقيد في الميركاتو الشتوي الحالي أو فك الارتباط. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي معلول الأهلي النادي الأهلي وكيل علي معلول رحيل علي معلول

مواد متعلقة

علي معلول يجدد طلبه للأهلي بحسم مصيره

كولر يصدم علي معلول بهذا التصريح

الأهلي يستعد لإعلان قيد على معلول فى قائمته الشتوية

الأهلي يستقر على قيد علي معلول في قائمته

ads

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب عدم إجراء المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب (فيديو)

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

إعفاء جهازين سنويا، توصيات برلمانية لحل أزمة جمارك التليفونات للمصريين بالخارج

بعد بيان رحيله، أرقام وبطولات علي معلول مع الأهلي في 9 سنوات

العنب المستورد يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور، وهذه أسعار الفاكهة اليوم

منوعات

المزيد

مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: سيدنا النبي صلى ركعتين في سيناء خلال رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية