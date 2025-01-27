وكيل علي معلول: قررنا الرحيل عن الأهلي لرفع الحرج عن مسئوليه

قال وكيل على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي في تصريحات صحفية اليوم: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب او بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة.

معلول يتمنى التوفيق للأهلي المرحلة المقبلة

وقال وكيل علي معلول أن اللاعب يتمني التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها أن يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي.

معلول يطالب الأهلي بحسم مصيره

وفي وقت سابق، قال مصدر داخل الأهلي إن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب من جديد تحديد مصيره سواء بالاستمرار في صفوف الفريق والقيد في الميركاتو الشتوي الحالي أو فك الارتباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.