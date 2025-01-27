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رياضة

بيراميدز يفتح النار على محمود البنا واتحاد الكرة بسبب أحداث مباراة الأهلي

الاهلي وبيراميدز،
الاهلي وبيراميدز، فيتو

الأهلي وبيراميدز، أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الأهلي في الدوري المصري، وما شهدته من أخطاء تحكيمية فجة في حق الفريق ما تسبب معه في خسارة نقطتين هامتين في مشواره بالدوري، وفقدان عدد من لاعبيه في المباريات المقبلة بسبب الإيقاف بسبب قرارات الحكم، وحكام تقنية الفيديو.

 

بيان بيراميدز على أحداث مباراة الأهلي 

وجاء في البيان:

يعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز عن إحباطه الشديد مما آلت إليه أوضاع التحكيم المصري خلال مباراة فريقنا أمس ‎ضد فريق الأهلي.

‏‎ونابع البيان:"إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، فيما حدث خلال اللقاء من أخطاء فجة تستوجب التحقيق مع الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفار في المباراة، فبعد استدعائه الخاطئ للحكم في لعبتين الأولى طرد فيها ظلمًا لاعبنا أحمد توفيق، والثانية احتسب ركلة جزاء غير صحيحة. وقد أجمع الكل على عدم صحة القرارين، في حين تغافل عن استدعاء الحكم في لعبة التعدي بالكوع ضد لاعبنا بلاتي توريه من قبل لاعب الأهلي امام عاشور وذلك في الدقيقه ٥٧ والتي كانت أكثر وضوحًا وتستحق الطرد المباشر للاعب الفريق المنافس خلال الشوط الثاني، كما تغافل عن نفس اللعبة من مهاجم فريق نادي الأهلي جراديشار ضد لاعبنا وليد الكرتي وذلك في الدقيقه ٤٦.

‏‎واشار:" إن الحكم محمود البنا ارتكب الكثير من الأخطاء الفادحة، بينها استجابته لضغوط حكم الفار رغم وضوح الكرات وقرر احتساب الكرتين، ولم يكتف بذلك بل استخدم السلطة المفرطة ضد نادينا بتوزيع البطاقات في وجه لاعبي فريقنا وذلك عكس مافعله مع لاعبي الفريق المنافس عندما احتجوا على قراراته، الأمر الذي نتج عنه غياب أكثر من لاعب للإيقاف، وكأنه كان أمرًا مقصودا للنيل من مسيرة بيراميدز في البطولة.
لماذا الإصرار على حكام تسببوا في مشاكل سابقة؟

‏‎لماذا يتحمل كل أطراف المنظومة نتائج اخطاء الحكام إلا الحكام انفسهم؟

‏‎واختتم البيان:" نطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة بسرعة إيجاد حلول لمشكلة التحكيم المتراكمة من سنوات والتي عانى منها بيراميدز كثيرا وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأندية المتنافسة.

قرار رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز 

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن نتيجة التحقيق مع مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت الفريقين أمس بستاد القاهرة الدولي 

وقالت رابطة الأندية في بيان لها أنه بناءً على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل قامت باستدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه فيما نسب إليه من أحداث، وقد قام المراقب بالحضور لمقر الرابطة وتم الاستماع إليه لشرح ما حدث وعليه

إيقاف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

وقررت الرابطة إيقاف مراقب المباراة حتى نهاية المرحلة الأولى من مسابقة دوري نايل وذلك لمخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي وإذ تؤكد الرابطة أن التعليمات الصادرة لمراقبي المباريات خاصة فقط بإدارة المؤتمر الصحفي ولا تتدخل في نوعية الأسئلة التي يوجّهها الصحفيين للمدربين.

وألغي المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي كان من المقرر أن ينعقد عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2/2. 

أعضاء رابطة الأندية المصري، فيتو
أعضاء رابطة الأندية المصري، فيتو

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

 

تفاصيل إلغاء مؤتمر مارسيل كولر 

وقبل انطلاق المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر مدرب الأهلي، طالب مراقب المباراة الصحفيين المتواجدين عدم التطرق في الحديث عن الحالات التحكيمية خلال أحداث اللقاء. 

ليقابل طلب مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز بالرفض من جانب الصحفيين، ويظل مراقب المباراة متمسكا بطلبه، وعلى إثر ذلك تم إلغاء المؤتمر دون توجيه أي أسئلة لمدرب الأهلي. 

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