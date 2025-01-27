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رياضة

مجموعات نارية في كأس أمم إفريقيا 2025

قرعة امم أفريقيا
قرعة امم أفريقيا

قرعة كأس الأمم الأفريقية، تم سحب، قرعة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الإثنين والتي من المقرر إقامتها في المغرب نهاية العام الجاري.

وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية كالتالي..

المجموعة الأولى: المغرب -  مالي  ـ زامبيا  - جزر القمر 
المجموعة الثانية:    مصر - جنوب أفريقيا  - انجولا ـ زيمبابوي 
المجموعة الثالثة:  نيجيريا   - تونس  - أوغندا  ـ تنزانيا 
المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو  ـ بنين  ـ بتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو- غينيا الاستوائية ـ السودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار  - الكاميرون  - الجابون  - موزمبيق 

موعد بطولة أمم أفريقيا 2025

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.

 

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم إفريقيا 

ونقلت مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا، اليوم الإثنين عبر القنوات التالية:


- قناة بي إن سبورت الإخبارية. 

- أون تايم سبورت 2.

- MBC Masr.

 

نظام قرعة كأس أمم إفريقيا 2025


تم توزيع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، كل مجموعة تضم منتخب من كل مستوى من المستويات الأربعة، ثم يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة وأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 (ثمن النهائي).

 

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025


منتخب مصر، تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

 

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 تأهلت لنسخة المغرب، في التتويج بـ28 لقبا لأمم أفريقيا من قبل.

مصر الأكثر مشاركة في أمم أفريقيا

وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

وتليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة، وهي حاملة لقب النسخة الأخيرة، وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023.

ثم الكاميرون وتونس ب22 مشاركة، ولكن الأولى حصدت اللقب 5 مرات أعوام  1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما نالت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا

وتضم لائحة شرف المنتخبات التي توجت بالبطولة كل  نيجيريا والتي شاركت في 21 نسخة وتوجت باللقب 3 مرات في 1980، 1994، 2013، والجزائر بلقبين 1990 و2019، والكونغو الديمقراطية مرتين 1968 و1974.

ثم 5 منتخبات فازت بالبطولة مرة وحيدة وهي المغرب 1976 والسنغال 2021 وجنوب أفريقيا 1996 والسودان 1970 وزامبيا 2012.

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