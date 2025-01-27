الركراكي: حان وقت المغرب للتتويج بأمم أفريقيا.. واعتذر لجميع المنتخبات

علق وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي على قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وقال وليد الركراكي مدرب المغرب على هامش القرعة: الآن حان الوقت لحصد لقب أمم إفريقيا بين جماهيرنا وعلى أراضينا واعتذر حقا لباقي المنتخبات المشاركة فهدفنا هو حصد اللقب

ويشارك حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم وابراهيم حسن مدير المنتخب في حفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 المقام حاليا في الرباط بالمغرب.

موعد بطولة أمم أفريقيا 2025

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم إفريقيا

مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا، اليوم الإثنين عبر القنوات التالية:

- قناة بي إن سبورت الإخبارية.

- أون تايم سبورت 2.

- MBC Masr.

نظام قرعة كأس أمم إفريقيا 2025

تم توزيع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، كل مجموعة تضم منتخب من كل مستوى من المستويات الأربعة، ثم يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة وأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 (ثمن النهائي).

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025

منتخب مصر، تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 تأهلت لنسخة المغرب، في التتويج بـ28 لقبا لأمم أفريقيا من قبل.

مصر الأكثر مشاركة في أمم أفريقيا

وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

وتليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة، وهي حاملة لقب النسخة الأخيرة، وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023.

ثم الكاميرون وتونس ب22 مشاركة، ولكن الأولى حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما نالت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا

وتضم لائحة شرف المنتخبات التي توجت بالبطولة كل نيجيريا والتي شاركت في 21 نسخة وتوجت باللقب 3 مرات في 1980، 1994، 2013، والجزائر بلقبين 1990 و2019، والكونغو الديمقراطية مرتين 1968 و1974.

ثم 5 منتخبات فازت بالبطولة مرة وحيدة وهي المغرب 1976 والسنغال 2021 وجنوب أفريقيا 1996 والسودان 1970 وزامبيا 2012.

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