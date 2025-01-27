الأهلي يعلن تعاقده رسميا مع تريزيجيه لمدة 5 مواسم

أعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي والمعار الي نادي الريان القطري، لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي وإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

وعلي جانب اخر يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة ضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري في صفقة انتقال حر لمدة ٣ مواسم ونصف الموسم بعد الاتفاق بين اللاعب المغربي على فسخ العقد والانتقال الي النادي الأهلي.

وقالت مصادر: إن الأهلي بصدد الإعلان عن ضم بن شرقي مساء اليوم عبر قناته الرسمية حيث أنهى اللاعب اتفاقه مع ناديه القطري على فسخ العقد والتنازل عن مستحقاته.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة نظيره مودرن سبورت يوم 2 فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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