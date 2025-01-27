الأهلي يحتفي بعودة تريزيجيه لصفوف الفريق (صور)

أعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي والمعار الي نادي الريان القطري، لمدة 5 مواسم قادمة تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي وإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي عبر حسابه علي فيسبوك عدة صور لتريزيجيه خلال فترته في ناشئي الأهلي وتواجده مع الفريق الأول وكتب"عودة الفتى الذهبي ".

أرقام تريزيجيه مع الأهلي قبل رحيله للاحتراف

ويعد تريزيجيه أحد ناشئي النادي الأهلي ونظرا لمستواه المتميز تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يقرر خوض رحلة احتراف بعدما انتقل إلى أندرلخت البلجيكي ليستمر من ذلك الحين في رحلته الاحترافية.

وقبل احتراف تريزيجيه شارك مع الأهلي في 87 مباراة نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، وصناعة 9 آخرين.

خلال فترة وجوده مع الأهلي، حقق 7 بطولات، وهم الدوري المصري مرة واحدة، والسوبر الأفريقي مرتين والسوبر. المصري مرة واحدة، والكونفدرالية الأفريقية مرة واحد،ودوري أبطال أفريقيا مرتين

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة نظيره مودرن سبورت يوم 2 فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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