بعد بيان رحيله، أرقام وبطولات علي معلول مع الأهلي في 9 سنوات

أصدرت الوكالة المسؤولة عن أعمال التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيانا بشأن أزمة قيد اللاعب مع النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن الدولي التونسي اتخاذ اللاعب قرار الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم الحديث من جانب النادي مع معلول بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

أرقام علي معلول مع الأهلي

وانضم علي معلول للأهلي في 25 يوليو 2016، ليقضي في القلعة الحمراء 8 سنين و6 أشهر بما يعادل 3,108 يومان حيث شارك معلول مع الأهلي بشكل عام في 287 مباراة، بإجمالي 25061 دقيقة، سجل خلالها 51 هدفا، وصنع 83 هدفا آخرين.

وفي الدوري المصري الممتاز شارك معلول في 165 مباراة سجل 35 هدفا وصنع 44 آخرين.

وفي بطولة السوبر المصري شارك في 8 لقاء سجل 1 أهداف وصنع ثلاث أهداف.

ولعب في كأس مصر في 17 لقاء سجل هدفين وصنع 6 أهداف.

ولم يوفق معلول في كأس السوبر الإفريقي حيث شارك في ثلاث مباريات لم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال البطولة.

وفي بطولة الدوري الإفريقي لعب معلول ثلاث مباريات لم يسجل بينما وصنع هدف.

وعبر مشاركته في دوري أبطال إفريقيا شارك معلول في 81 مباراة سجل خلال 10 أهداف وصنع 26 أهداف.

وفي كأس العالم للأندية لعب معلول 12 مباريات سجل 3 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

بطولات معلول مع الأهلي

وحقق علي معلول مع النادي الأهلي 20 بطولة بواقع 5 ألقاب في الدوري الممتاز وأربع ألقاب في كأس مصر و5 بطولات كأس السوبر المصري والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات كما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي مرتين، و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

بيان الشركة المسؤولة عن علي معلول

وقالت الوكالة المسؤولة عن التونسي علي معلول في بيان للصحفين" اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب او بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف " ويتمني معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها ان يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي.

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

ويستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة ضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري في صفقة انتقال حر لمدة ٣ مواسم ونصف الموسم بعد الاتفاق بين اللاعب المغربي على فسخ العقد والانتقال الي النادي الأهلي.

وقالت مصادر: إن الأهلي بصدد الإعلان عن ضم بن شرقي مساء اليوم عبر قناته الرسمية حيث أنهى اللاعب اتفاقه مع ناديه القطري على فسخ العقد والتنازل عن مستحقاته.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة نظيره مودرن سبورت يوم 2 فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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