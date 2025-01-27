أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.‏





وتم توجيه مأموريات من مختلف مديريات الأمن للقرى والنجوع والمناطق الأكثر إحتياجًا لتوزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة وذات جودة عالية على المواطنين من قاطنى هذه المناطق.



الداخلية تطلق مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين







وتأتى هذه المبادرة من منطلق المسئولية الإجتماعية والإنسانية لوزارة الداخلية وحرصها على تنويع المبادرات الإنسانية والاجتماعية والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ وإحتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصًا من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.





وأعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن وحفظ الوطن وصون مقدراته.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.