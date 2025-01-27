الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

الداخلية تطلق مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين

الداخلية تطلق مبادرة
الداخلية تطلق مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة

   أطلقت  وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.‏  
   

 


 وتم توجيه مأموريات من مختلف مديريات الأمن للقرى والنجوع والمناطق الأكثر إحتياجًا لتوزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة وذات جودة عالية على المواطنين من قاطنى هذه المناطق.
   

الداخلية تطلق مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين 
 


  
وتأتى هذه المبادرة من منطلق المسئولية الإجتماعية والإنسانية لوزارة الداخلية وحرصها على تنويع المبادرات الإنسانية والاجتماعية والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ وإحتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصًا من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.
  

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وأعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن وحفظ الوطن وصون مقدراته.  
 

 

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