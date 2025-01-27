الداخلية تحتفل بعيد الشرطة 73.. عروض لفرق البلاك كوبرا والكلاب البوليسية الذكية وقوات خاصة نسائية.. ومساعد الوزير: الاستقرار والأمن أساس بقاء الدول (فيديو)

شهدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، احتفالا بعيد الشرطة 73 عبر معرض المعدات والمركبات المنعقد في القاهرة الجديدة بأكاديمية الشرطة في أرض العروض، والذى يشهد اصطفاف المعدات والمركبات الشرطية الحديثة.

قوات العمليات الخاصة والبلاك كوبرا

مساعد وزير الداخلية: الاستقرار والأمن أساس بقاء الدول وعلينا التكاتف جميعا

أكد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم أن الاستقرار والامن هو أساس بقاء الدول ونشاهد بالجوار دول لم تعود كالسابق.

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال احتفال عيد الشرطة 73؛ تمسكوا مسلم ومسيحي وشرطة وجيش كل أبناء الشعب المصرى ويجب أن نتكاتف ولن تمر بالظروف الصعبه الا بالتكاتف وقلب علي قلب رجل واحد وستكون مصر قد الدنيا...وتحيا مصر.

وقال اللواء دكتور هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، نحتفل بيوم سطرته معركة الإسماعيلية وملحمة خاضها رجال الشرطة بدمائهم ضد الاحتلال البريطاني وسقط شهداء ضربوا أروع الأمثل في التضحية والفداء لحماية مقدرات الوطن.

وأضاف: شهدت وزارة الداخلية تطور كبير في معداتها ومركباتها وفي أرض العروض جزء من ما تزخر به_ غيض من فيض _ وزارة الداخلية لبث رسائل طمائنية للمواطنين.

بيان عملي للكلاب البوليسية في الذكاء الحسابي وضبط المشتبه بهم والمتفجرات والمخدرات

وفي أعقاب كلمة مساعد وزير الداخلية؛ نفذت وزارة الداخلية، بيانا عمليا للكلاب البوليسية في الذكاء الحسابي وضبط المتشبه بهم والبحث عن المتفجرات والمواد المخدرة ومعاونة قوات الشرطة في مكافحة الجرائم.

كما شهد أرض العروض بيانا عمليا علي مسابقة بين الكلاب في شد الحبل والبالونات بين الفريق الأحمر والفريق الأبيض وتفوق فريق الأبيض ويقوده كلب صغير في كافة المباريات علي الفريق المنافسة الذى نال استحسان الجميع.

كما عزفت موسيقيات الشرطة متطوعات احتفالا بهذه المناسبة، كما نفذ طلاب كلية الشرطة بيانا عمليا لاقتحام الموانع وميادين الجبال.

وشهد المعرض هذا العام الدفع بالسيارات الحديثة التي انضمت إلى صفوف وزارة الداخلية في كافة القطاعات، وكذلك متطلبات قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية.

وشاركت وزارة الداخلية، أحدث معدات الإدارة العامة للمرور، والتى تنوعت ما بين السيارات الحديثة والدراجات النارية، وكذلك سيارات وحدة الفحص الفنى المتنقلة التي تستطيع فحص كافة السيارات واستخراج الرخصة في أسرع وقت، وقطاع الأمن المركزى ومجموعات العمليات القتالية وسيارات الدفع الرباعى، وشرطة البيئة والمسطحات وفرق الإنقاذ، وقطاعات الأحوال المدنية التي دفعت بسيارات «أحوال إكسبريس» التي تستطيع استخراج البطاقة في 20 دقيقة فقط.

كما ظهرت السيارات الحديثة لوحدات الدفاع المدنى، وتم تطوير معدات الشرطة، وظهور عدد كبير من السلالم الهيدروليكى التي تستطيع التعامل مع النيران، وقام رجال الحماية بتوعية المشاركين في المعرض بطرق التعامل مع الحرائق، والنصائح التي يجب اتباعها في الحرائق الكبرى.

كما تواجدت سيارات منظومة أمان، ومبادرة كلنا واحد لتخفيف الأسعار عن المواطنين، مع عروض على المنتجات والسلع الغذائية. وخلال المعرض، تواجدت فقرات احتفالية للأطفال مع عرض عرائس وتوزيع بلالين وأعلام مصر، وهدايا تذكارية، وشارك قطاع الحماية المجتمعية في المعرض بعرض سلع ومنتجات غذائية من إنتاج السجون ومنتجات أثاث.

وشهد العرض فعاليات ظهور عناصر البلاك كوبرا وقوات مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن وفرق العمليات الخاصة بالإضافة الي القوات الخاصة من الشرطة النسائية وقوات تأمين الشخصيات الهامة ومجموعات العمل الخاصة في اقتحام أخطر البؤر الإجرامية.

القوات الخاصة من الشرطة النسائية

كما تضمن المعرض، بخلاف مركبات قوات الأمن المركزى، عددًا حديثًا من بدل المفرقعات والتى يستخدمها رجال الكشف عن المتفجرات أثناء التعامل مع المواد المتفجرة، وكذلك عدد من الروبوت الحديث للتعامل مع العبوات الناسفة، وما وصلت إليه عملية تطوير المعدات للتعامل مع هذه النوعيات من العبوات المختلفة، واستخدام المعدات الحديثة في إبطال مفعول هذه العبوات.

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