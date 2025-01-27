الداخلية تجرى بيانًا عمليًّا لكلاب بوليسية على ضبط المتفجرات (فيديو)

نفذت وزارة الداخلية، بيانا عمليا لكلاب بوليسية على الذكاء الحسابي وضبط المتشبه بهم والبحث عن المتفجرات والمواد المخدرة ومعاونة قوات الشرطة في مكافحة الجرائم.

الداخلية تجرى بيان عملي لكلاب بوليسية

كما شهدت أرض العروض بيان عملي علي مسابقة بين الكلاب في شد الحبل والبالونات بين الفريق الأحمر والفريق الأبيض وتفوق فريق الأبيض.

كما عزفت موسيقى الشرطة مقطوعات احتفالا بمناسبة عيد الشرطة الـ 73، كما نفذ طلاب كلية الشرطة بيانا عمليا علي اقتحام الموانع.

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