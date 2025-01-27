أخبار الاقتصاد اليوم: العنب يرتفع 5 جنيهات بسوق العبور.. المصري للتأمين يرصد آليات مواجهة الاحتيال في تأمينات السيارات.. 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

المصري للتامين " يرصد اليات مواجهة الاحتيال والغش فى تأمينات السيارات

يُعد الاحتيال في صناعة التأمين تحديًا يواجه شركات التأمين على مستوى العالم، حيث تتباين أشكاله بين المطالبات الوهمية والحوادث المفتعلة والمبالغة في قيمة التعويضات. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات لمكافحة هذه الظاهرة، فإنها لا تزال تُلقي بظلالها على القطاع، مسببة خسائر مالية كبيرة. ومع تعاظم هذه المشكلة، تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الكشف عن الغش والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن حماية حقوق حاملي الوثائق وتحقيق العدالة والاستقرار في هذا القطاع الحيوي.



ووفقًا لتقرير سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين العالمي 2025: شهد حجم سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن ينمو من 7.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 9.13 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.6%. ويمكن أن يُعزى النمو في الفترة التاريخية إلى ارتفاع حالات الاحتيال في التأمين، وتعقيد مخططات الاحتيال، ومتطلبات الامتثال التنظيمي، وعولمة أسواق التأمين.

تنمية المشروعات: 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

كشف باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز خصص تمويلات بلغت 1.2 مليار جنيه؛ وذلك لتحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

وقال رحمى ان ذلك ياتى ضمن مبادرة الدولة لإحلال وتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الغاز الطبيعي/البنزين بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في شركتي "كارجاس وغازتك" للمساهمة في ترشيد الإنفاق على الوقود والحد من التلوث وفى نفس الوقت تعظيم القدرة التشغيلية للمركبات.

"مستثمرى المشروعات الصغيرة" يطالب البنوك برفع نسبة القطاع من المحافظ الائتمانية

تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية

وأوضح أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالى المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى اذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.

العنب يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور، وهذه أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 6.5 جنيه إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 6.5 جنيه إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو النارنج من 3 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا.

تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 115 جنيها للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.



بعد موافقة النواب على قوانين التيسيرات الضريبية.. وزير المالية: ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.. وحوافز وإعفاءات لكل أنواع الضرائب

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلًا: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».

ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية

ووجه الوزير، حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة».

اتحاد الغرف يرفض رفع رسوم الإغراق او مد تطبيقها على إطارات النقل والاوتوبيسات

سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، وقد تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.

هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات



وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بانه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون اطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق.

بعد موافقة مجلس النواب، أهم مزايا قوانين التيسيرات الضريبية

أرسل أحمد كجوك وزير المالية، عدد من الرسائل الإيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية.

سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية

وجاءت رسائل وزير المالية لمجتمع الأعمال بعد موافقة «النواب» على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية» كالآتي:

ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.

سنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ «التسهيلات» والارتقاء بالمنظومة الضريبية.

نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية».

كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.. يستطيعون الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

انطلاق اجتماعات الخبراء للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ببغداد

انطلقت بالعاصمة العراقية بغداد، الاجتماعات الفنية للدورة الثالثة من اللجنة المصرية العراقية المُشتركة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة التجارة العراقية عن الجانب العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنموية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

اللجنة المصرية العراقية المُشتركة

وتنعقد اجتماعات الخبراء، استعدادًا لانعقاد اللجنة الوزارية نهاية الأسبوع الجاري، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، ثم انعقاد اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

البنك الزراعي المصري يستعرض جهوده في اتاحة خدماته المصرفية لذوي الهمم في احتفالية النقابة العامة للبنوك باليوم العالمي لذوي الإعاقة

في أمسية رائعة احتضنها مركز الجزيرة للتعليم المدني، شارك البنك الزراعي المصري كراعي بلاتيني في الاحتفال الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، لتكريم ذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس نقابة العاملين بالبنوك.



يأتي ذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري لدعم وتمكين ذوي الهمم باعتبارهم جزء من نسيج المجتمع وشركاء فاعلون في بناء الوطن، وذلك من خلال اتاحة خدمات خاصة وبرامج مصرفية وتمويلية برسوم وعائدات مخفضة لتحقيق الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم ذوي القدرات الخاصة لإقامة هذه المشروعات بمزايا وتيسيرات وأسعار عوائد خاصة لهم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم لدمجهم في المجتمع

تراجع أسعار الذهب في الصاغة خلال تعاملات اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

أسعار الذهب، استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية والمحلية على التوازي، بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بالرغم من ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على السبائك الذهبية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 25جنيها بتعاملات مساء اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 في السوق المحلي، وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات ؟

الذهب اليوم فى الصاغة

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4377 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3830 جنيها للبيع.

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أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3280 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدولار، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، شهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 .

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

الدولار - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.18 جنيها للشراء و50.31 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.20 جنيها للشراء و50.30 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.20 جنيها للشراء و50.30 جنيها للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.20 جنيها للشراء و50.30 جنيها للبيع.

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