811 مليون دولار قيمة الصادرات الطبية خلال 2024

حققت الصادرات الطبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجلت 811 مليون دولار بزيادة بنسبة 23% مقارنة بعام 2023، حيث سجلت الصادرات 626 مليون دولار تنقسم إلى:

1- الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات البيطرية سجلت 393 مليون دولار عام 2024 بزيادة نسبتها 26% مقارنة بعام 2023.

2- المستلزمات والأجهزة الطبية سجلت 192 مليون دولار عام 2024 بزيادة نسبتها 36% مقارنة بعام 2023.

3- مستحضرات التجميل سجلت 227 مليون دولار عام 2024 بزيادة 7% مقارنة بعام 2023.

ويأتى هذا في إطار سعي المجلس التصديري للصناعات الطبية لزيادة الصادرات الطبية المصرية وفتح أسواق جديدة.

تمثلت أهم الدول التي حققت فيها الصادرات المصرية زيادة في 2024 ما يلي:

في قطاع الأدوية:

السعودية سجلت 59 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ52 مليون دولار عام 2023.

العراق سجلت 37 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 25 مليون دولار عام 2023.

السودان سجلت 34 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 20 مليون دولار عام 2023.

قطاع المستلزمات الطبية:

البرازيل سجلت 18 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 14 مليون دولار عام 2023.

السعودية سجلت 15 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 9 ملايين دولار عام 2023.

العراق سجلت 12 مليون دولار عام 2024 مقارنة ب2 مليون دولار عام 2023.

الإمارات سجلت 10 ملايين دولار عام 2024 مقارنة بـ 1 مليون دولار عام 2023.

كينيا سجلت 6 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 0.1 مليون دولار عام 2023.

جدير بالذكر أنه مدرج بخطة المجلس التصديري للصناعات الطبية العديد من الأنشطة ومنها تنظيم بعثات تجارية ومعارض دولية في العديد من الدول ومنها البرازيل والسعودية والعراق ونيجيريا وكازاخستان وليبيا وكينيا وأذربيجان، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التفصيلية عن الأسواق المستهدفة.

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