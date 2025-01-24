الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

811 مليون دولار قيمة الصادرات الطبية خلال 2024

صادرات الأدوية
صادرات الأدوية

حققت  الصادرات الطبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجلت 811 مليون دولار بزيادة بنسبة 23% مقارنة بعام 2023، حيث سجلت الصادرات 626 مليون دولار تنقسم إلى:

1- الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات البيطرية سجلت 393 مليون دولار عام 2024 بزيادة نسبتها 26% مقارنة بعام 2023.
2- المستلزمات والأجهزة الطبية سجلت 192 مليون دولار عام 2024 بزيادة نسبتها 36% مقارنة بعام 2023.
3- مستحضرات التجميل سجلت 227 مليون دولار عام 2024 بزيادة 7% مقارنة بعام 2023.

 

ويأتى هذا في إطار سعي المجلس التصديري للصناعات الطبية لزيادة الصادرات الطبية المصرية وفتح أسواق جديدة.

 

تمثلت أهم الدول التي حققت فيها الصادرات المصرية زيادة في 2024  ما يلي:

في قطاع الأدوية:

السعودية سجلت 59 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ52 مليون دولار عام 2023.
العراق سجلت 37 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 25 مليون دولار عام 2023.
السودان سجلت 34 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 20 مليون دولار عام 2023.

 

قطاع المستلزمات الطبية:

البرازيل سجلت 18 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 14 مليون دولار عام 2023.
السعودية سجلت 15 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 9 ملايين دولار عام 2023.
العراق سجلت 12 مليون دولار عام 2024 مقارنة ب2 مليون دولار عام 2023.
الإمارات سجلت 10 ملايين دولار عام 2024 مقارنة بـ 1 مليون دولار عام 2023.
كينيا سجلت 6 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ 0.1 مليون دولار عام 2023.

 

جدير بالذكر أنه مدرج بخطة المجلس التصديري للصناعات الطبية العديد من الأنشطة ومنها تنظيم بعثات تجارية ومعارض دولية في العديد من الدول ومنها البرازيل والسعودية والعراق ونيجيريا وكازاخستان وليبيا وكينيا وأذربيجان، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التفصيلية عن الأسواق المستهدفة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس التصديري للصناعات الطبية الصادرات الطبية التصديري للصناعات الطبية
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

8 نجوم عرب سبقوا عمر مرموش في اللعب مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية