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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الجمعة 24 يناير 2025

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب في الإمارات، أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الجمعة 24 يناير 2025، شهدت استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، وذلك بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب العالمية.

 

ويُعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات نظرًا للطلب الكبير عليه من قبل المقيمين والسياح، بالإضافة إلى مكانته كوسيلة استثمارية آمنة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم (للجرام)

  • عيار 24: 335.75 درهم إماراتي – يُعتبر هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • عيار 22: 310.75 درهم إماراتي – يُستخدم عادة في صناعة المجوهرات الثقيلة.
  • عيار 21: 301.00 درهم إماراتي – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • عيار 18: 258.00 درهم إماراتي – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.
  • عيار 14: 198.50 درهم إماراتي – يتميز بأسعاره الاقتصادية ومناسبته للفئات ذات الميزانيات المتوسطة.
  • عيار 12: 170.25 درهم إماراتي – يُستخدم في التصاميم البسيطة.


أسعار الأوزان الكبيرة

  • سعر الأونصة: 10,443.00 درهم إماراتي.
  • سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 2,408.00 درهم إماراتي.


أسعار الذهب بالدولار

سعر الأونصة بالدولار الأمريكي: 2,772.90 دولار أمريكي.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

1. حركة السوق العالمي: أسعار الذهب في الإمارات مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية. تتأثر الأسعار بعوامل مثل التضخم، أسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأمريكي.


2. العرض والطلب المحلي: الإمارات من بين الدول التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الذهب بسبب وجود جاليات آسيوية وأفريقية كبيرة تفضل شراء الذهب للادخار أو المناسبات.


3. التوترات السياسية والاقتصادية: الأزمات الدولية مثل الحروب أو الركود الاقتصادي تؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.


4. تكاليف المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من متجر إلى آخر، ما يجعل الفارق بين الأسعار الرسمية وأسعار البيع النهائية واضحًا.

 

أهمية الذهب في الإمارات

  • ملاذ استثماري: يستخدم الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل تقلبات العملات والأسواق.
  • ثقافة الهدايا: الذهب يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في الهدايا خلال المناسبات الاجتماعية، مثل الأعراس والأعياد.
  • المكانة العالمية: دبي تُعرف باسم "مدينة الذهب"، حيث تجذب المشترين من جميع أنحاء العالم لشراء الذهب من أسواقها الشهيرة، مثل سوق الذهب في ديرة.

 

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