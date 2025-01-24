الجمعة 24 يناير 2025
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اقتصاد

شروط تمويل الأرملة والابنة في قرض المعاشات من البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

 كشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكر أو المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وقال البنك الزراعي إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة.

وأضاف البنك الزراعي أنه يمكن تمويل الأرملة والابنة فقط بالشروط (أن لا يقل سن الأرملة أو الابنة عن 50 سنة وقت التمويل – إحضار ضامن وأن يكون الضامن يعمل ولا يزيد سنه على 60 عاما مع نهاية القرض).

 

وتابع أن شروط قرض المعاشات هي إلزامية تحويل المعاش على البنك طوال فترة مدة القرض.
وأن لا يقل المعاش عن 900 جم.
ومدة التمويل بحد أقصى 10 سنوات بشرط أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.
قيمة القرض بحد أدنى 5000 جنيه مصري وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري.
سعر العائد 25% سنويا متناقص.

 

الأوراق المطلوبة

1-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
2- بيان بقيمة المعاش لأصحاب المعاشات، معتمد ومصدق من الجهة المحولة
3- إيصال مرافق حديث لم يمض على تاريخه 3 شهور
4- تعهد تحويل المعاش ويستثنى من صيغة التعهد جميع معاشات القوات المسلحة.

ومن جانب آخر حدد البنك الزراعي المستندات المطلوبة من العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك في فروعه المتعددة.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة والمستندات لاستخراج البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي ما يلي:
مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.
إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.
بطاقة الرقم القومى السارية.
كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة.
بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية.

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