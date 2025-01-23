وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الفتح بمحافظة البحر الأحمر

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ،ووزير العمل محمد جبران بتفقد مركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والمقام علي مساحة ٧٥ الف م٢ ويشتمل علي العديد من المنشآت وهي ( ملعب قانوني نجيل صناعي، ملعب خماسي، ملعب أكليريك جاري العمل به، ومبني إداري، صالة للألعاب البدنية، قاعة أفراح، كافتريا، وحديقة أطفال ).

وحرص وزير الرياضة والوزراء المرافقين علي تبادل الحديث والصور التذكارية مع الفرق الرياضية داخل المركز ومنها فريق الكاراتيه حيث يمتلك المركز لاعبين متميزين باللعبة.

وأشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي انه في إطار تنفيذ الوزارة لبرامجها نحو رفع كفاءة المنشات الرياضية والشبابية بمراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية والذي يأتي من ضمنها مركز الفتح والذي نقوم اليوم بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة به، حيث حظي المركز بإنشاء ملعب اكليريك له بإجمالي مبلغ نصف مليون جنيه، وايضًا وبنفس التكلفة المادية يتم العمل بالوقت الحالي علي صيانة وتطوير الملعب القانوني للمركز والذي تقام مباريات الدوري عليه، بينما قمنا برفع كفاءة الملعب الخماسي بإجمالي تكلفة ٧٥٠ الف جنية.

ونوه وزير الشباب أننا حريصون علي ان تقدم جميع الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة الخدمات وتلبية كافة احتياجات الشباب والأسرة المصرية علي المستوي الرياضي والشبابي مؤكدا علي الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة المصرية لتلبية كافة متطلبات واحتياجات الشباب المصري بجميع محافظات مصر وبصفة خاصة المحافظات الحدودية ومنها مدينة رأس غارب .

الوزراء الثلاثة تفقدوا ايضا منطقة وادى عربة بحضور بعض المستثمرين الزراعيين حيث وجه علاء فاروق وزير الزراعة بإجراء دراسات متكاملة حول التربة وتوافر المياه، لمنطقة وادي عربة، من خلال مركز بحوث الصحراء وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتحديد مدى امكانية استغلال المنطقة الاستغلال الأمثل، وتحقيق العائد الإقتصادي المناسب، منها سواء في الاستثمار الزراعي او الحيواني والداجني إضافة إلى طرحها ضمن الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.

كما اشاد "فاروق" بمركز شباب الفتح والذي يرتقي إلى مصاف المراكز الشبابية المتكاملة ويمثل نموذجًا يحتذى به في مجال تطوير المراكز الشبابية، حيث يوفر خدمات متكاملة تلبي احتياجات الشباب والأسر.

وافاد وزير العمل محمد جبران ان هذه الزيارة تبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشباب والرياضة، وحرصها على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاهتمام بخلق جيل شبابي واعى قادر على خدمة وطنه.

وعلي هامش الجولة تفقد وزير الرياضة أعمال التطوير بنادي ٦ اكتوبر ووجه "صبحي " بإنشاء ملعب كرة قدم قانوني واستجاب لطلبات الأعضاء ووجه مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بعمل تصور لتطوير النادي ليصبح جاذب لأسر وشباب نادي ٦ اكتوبر بمدينة رأس غارب.

كما تفقد وزراء الشباب والزراعة والعمل ومن خلال التنسيق مع السيد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة مشروع استكمال مستشفي رأس غارب المركزي والتي تتسع ل٨٨ سرير بمدينة رأس غارب والجاري انشائها حيث اطمأنّوا علي سير العمل وإنجازه.

كما تأتي الزيارة تزامنا مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بالعيد القومي للذكرى 55 لمعركة شدوان في الغردقة...وكان فى استقبال الوزراء: كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر،واللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب

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