الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط وإعدام نصف مليون كيلو أغذية وغلق 4469 منشأة مخالفة بالشرقية

حملات رقابية مكثفة
حملات رقابية مكثفة

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وبالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، وبقيادة وكيل وزارة الصحة، بشن حملات مستمرة ومكثفة علي المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٤وذلك وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية

وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع كلية طب الزقازيق

الضرب بيد من حديد على المخالفين 

كما تم تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، وضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لوصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وذلك وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، 

إعدام 343 طن اغذية مختلفة 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان  جهود هذه الحملات اسفرت  عن إعدام ٣٤٣ طن، ٨٠ كجم أغذية مختلفة ولحوم فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ١٧٦ طن، ٣١٦ كجم أغذية، 

إغلاق 4469 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص 

كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق عدد ٤٤٦٩ منشأة غذائية يعملون بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثلون خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

اتخاد الاجراءات القانونية اللازمة 

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير عدد ٢٠٧٨٤ محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة بالمحافظة، وتم سحب عدد ٦٥٧٧ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور على ٢٨٢٠٨ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق بمحافظة الشرقية.

اصدار 8961 خطاب سعة تخزينية 

وأضاف وكيل الوزارة بأن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت أيضًا خلال عام ٢٠٢٤، بإصدار عدد ٤٩١٦٣ شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، وعدد ٢٥٩١٦ شهادة تحت الإشراف الصحي، وعدد ٨٩٦١ خطاب سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

استمرار الحملات المكثفة 

وأكد جميعة على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة لضبط سوء الغذاء، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر للدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة منال يوسف مديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، 

صحة الشرقية تناقش خطة الألف يوم الذهبية

مراقبى الأغذية بالمديرية 

وبالإضافة إلى علي بسيوني مراقب أول المديرية، و أحمد أمين مراقب عام الأغذية بالمديرية، ولجميع مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مراقبة الاغذية ادارة الشؤون الصحية محافظة الشرقية الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة شن حملات مستمرة المنشات الغذائية الادارات الصحية بالمحافظة الاسواق بالمحافظة

مواد متعلقة

وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع كلية طب الزقازيق

صحة الشرقية تناقش خطة الألف يوم الذهبية

صحة الشرقية: قافلة المناجاة الصغرى تقدم الخدمة لـ 2600 مريض

صحة الشرقية تنعى طبيبا فقد حياته بسبب أزمة قلبية أثناء العمل

ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

جلسة حاسمة في الريان القطري لحسم انتقال بن شرقي إلى الأهلي

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

مطالبات برلمانية بتوجيه رسالة للكونجرس بشأن تصريحات ترامب عن التهجير

اقتراح أبو حنان في غاية الخطورة، علاء مبارك يحذر من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

عباد الشمس يسجل 101 جنيه، أسعار الزيت اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إعصار ترامب في الشرق الأوسط.. قرارات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية