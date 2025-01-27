ضبط وإعدام نصف مليون كيلو أغذية وغلق 4469 منشأة مخالفة بالشرقية

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وبالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، وبقيادة وكيل وزارة الصحة، بشن حملات مستمرة ومكثفة علي المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٤وذلك وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية

الضرب بيد من حديد على المخالفين

كما تم تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، وضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لوصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وذلك وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،

إعدام 343 طن اغذية مختلفة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان جهود هذه الحملات اسفرت عن إعدام ٣٤٣ طن، ٨٠ كجم أغذية مختلفة ولحوم فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ١٧٦ طن، ٣١٦ كجم أغذية،

إغلاق 4469 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص

كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق عدد ٤٤٦٩ منشأة غذائية يعملون بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثلون خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

اتخاد الاجراءات القانونية اللازمة

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير عدد ٢٠٧٨٤ محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة بالمحافظة، وتم سحب عدد ٦٥٧٧ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور على ٢٨٢٠٨ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق بمحافظة الشرقية.

اصدار 8961 خطاب سعة تخزينية

وأضاف وكيل الوزارة بأن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت أيضًا خلال عام ٢٠٢٤، بإصدار عدد ٤٩١٦٣ شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، وعدد ٢٥٩١٦ شهادة تحت الإشراف الصحي، وعدد ٨٩٦١ خطاب سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

استمرار الحملات المكثفة

وأكد جميعة على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة لضبط سوء الغذاء، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر للدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة منال يوسف مديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية،

مراقبى الأغذية بالمديرية

وبالإضافة إلى علي بسيوني مراقب أول المديرية، و أحمد أمين مراقب عام الأغذية بالمديرية، ولجميع مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية

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