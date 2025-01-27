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ثقافة وفنون

عرض أول إعلان لفيلم The Fantastic Four First Steps خلال مباراة Super Bowl

The Fantastic Four
The Fantastic Four First Steps، فيتو

 Fantastic Four، أعلنت أستديوهات مارفل، عن إصدار أول إعلان رسمي، لفيلمها المنتظر  The Fantastic Four First Steps، يوم الأحد المقبل ٩ فبراير، أثناء عرض مباراة الـ Super Bowl، والتي تعد أهم حدث رياضي في أمريكا.

 

الانتهاء من تصوير فيلم "Fantastic Four"

 كما أعلنت استديوهات مارفل، رسميًّا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

وكشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

 

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، ملمحا أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

 

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

 وأكدت استديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

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فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

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