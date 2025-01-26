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خارج الحدود

السعودية تدين الهجوم على المستشفى السعودي بالفاشر

الهجوم على المستشفى
الهجوم على المستشفى السعودي بالفاشر

أعربت وزارة الخارجية السعودية إدانتها واستنكارها استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

السعودية تدين الهجوم على المستشفى السعودي بالفاشر

 
وأكدت  وزارة الخارجية السعودية في بيانها الصادر اليوم الأحد، على رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الصحي والإنساني، وعلى أهمية ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين، وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 15 أبريل 2023م.

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مقتل وإصابة 170 شخصا في قصف على مستشفى "السعودي" شمال دارفور بالسودان

أتى هذا البيان بعدما أدى هجوم بطائرة مسيرة على مستشفى الفاشر إلى مقتل 70 شخصًا، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

مقتل العشرات في هجوم على مستشفى السعودي بالفاشر 

وأعلن حاكم دارفور ميني مناوي على منصة "إكس"، مساء أمس السبت، أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت قسم الطوارئ بالمستشفى الواقع في عاصمة ولاية شمال دارفور، مما تسبب في مقتل مرضى بينهم نساء وأطفال.

ومن جهته، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان. وقال في منشور على منصة "إكس" بعد الهجوم "باعتباره المستشفى الوحيد العامل في الفاشر، يوفر المستشفى التخصصي للنساء والتوليد السعودي خدمات تشمل أمراض النساء والتوليد والباطنة والجراحة وطب الأطفال إلى جانب مركز للتغذية العلاجية".

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السعودية الدعم السريع الفاشر

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مقتل وإصابة 170 شخصا في قصف على مستشفى "السعودي" شمال دارفور بالسودان

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