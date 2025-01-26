الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل وإصابة 170 شخصا في قصف على مستشفى "السعودي" شمال دارفور بالسودان

مستشفى السعودي بدار
مستشفى السعودي بدار فور، فيتو

لقي ما لا يقل عن 70 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في قصف صاروخي من طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع صوب مستشفى "السعودي" بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على منصة "إكس": إن "طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع استهدفت قسم الحوادث في مستشفى السعودي أبادت جميع المرضى الذين كانوا بداخله، ويقدر عددهم بأكثر من سبعين مريضا من النساء والأطفال وغيرهم".

كما أكد المدير العام بـ وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر، لـ"سودان تربيون" مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا وإصابة 100 آخرين جراء قصف المستشفى الوحيد الذي كان يعمل في الولاية.

وظل مستشفى "السعودي" بمدينة الفاشر يتعرض باستمرار للاستهداف من قبل الدعم السريع، مما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة باستثناء تقديم الإسعافات الأولية لجرحى القذائف المدفعية.

ويعاني المرفق الطبي من نقص حاد في الكوادر الطبية، كما أن معظم الأدوية لا سيما المحاليل الوريدية قد انعدمت تماما.

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية المجزرة المرتكبة في المستشفى "السعودي" بالفاشر ردا على الهزائم العسكرية التي تعرضت لها الدعم السريع على يد القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة في الخرطوم والفاشر.

وقالت في بيان مساء أمس السبت " راح ضحية المجزرة أكثر من 70 من المدنيين الذين يتلقون العلاج ومعظمهم من النساء والأطفال عندما هاجمت المليشيا بالمسيرات قسم الحوادث بالمستشفى".

وأضافت "تعد هذه الجريمة البشعة تجسيدا جديدا لاستراتيجية الإبادة الجماعية التي تنفذها المليشيا ضد الشعب السوداني".

وذكر موقع "سودان تربيون" أن الفاشر تعرضت صباح الجمعة الماضي لهجوم هو الأعنف من نوعه من قبل قوات الدعم السريع التي تفرض حصارا مطبقا على المدينة منذ نحو تسعة أشهر، في خطوة تهدف إلى السيطرة عليها باعتبارها آخر المواقع في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ولاية شمال دارفور شمال دارفور وزارة الصحة مدينة الفاشر وزارة الخارجية السودانية إقليم دارفور الخرطوم

مواد متعلقة

التمثيل التجاري: 800 مليون دولار الاستثمارات المصرية في السودان

السودان ينتصر، الدعم السريع تنسحب من بحري الخرطوم والجيش يقترب من سلاح الإشارة (فيديو)

محافظ الجيزة يعلن إنشاء وحدة صحة روضة السودان

الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي في السودان

ads

الأكثر قراءة

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

خطيبة أحمد سعد تكشف سبب تأجيل زفافهما

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك

أحمد سعد يرد على اتهامات بسرقة لحن عمرو دياب في “حبيبنا”

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

انخفاض أسعار زجاجة الزيت اليوم السبت بالأسواق

ترامب: العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ

منوعات

المزيد

مقتل شاب طعنا بعد محاولة سرقة هاتفه

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص

المزيد
الجريدة الرسمية