محامي جاستن بالدوني عن بليك ليفي: متسلطة ولن تسكتنا

1/26/2025 11:00:34 AM

الأحد 26/يناير/2025 - 11:00 ص 1/26/2025 11:00:34 AM

وصف محامي جاستن بالدوني، الممثلة بليك ليفي، بالمتسلطة والخائفة، قائلا: "لن تسكتنا"، وذلك ردا على دعوى حظر النشر الفعلي، التي رفعتها ليفي مؤخرا.

محامي جاستن بالدوني يهاجم بليك ليفي

وقال برايان فريدمان محامي بالدوني، في تصرحات لـ TMZ: “نريد الحقيقة علنًا”، مدعيًا أن ملفات بليك ليفي القضائية الأخيرة تُظهر مدى خوفها حقًا.

وذكر برايان فريدمان، إن طلب فريق بليك، من القاضي إصدار أمر بمنع فريدمان وشركاه، من التحدث عن القضية لوسائل الإعلام، هو محاولة ساخرة لإسكات الحقيقة، في قضية تدعي أنها تريد أن تظهر كل الحقائق.

وأكد فريدمان، أن بليك عملت مع وسيلة الإعلام، التي يقاضيها بالدوني بمبلغ 250 مليون دولار، لتدمير حياة موكله و"أفراد أبرياء" آخرين، ببساطة لأن العالم رأى شخصيتها العامة الحقيقية، ولم يعد ينظر إليها بنفس الطريقة.

اتهامات جاستن بالدوني لـ بليك ليفي

فيما كشف موقع TMZ، أن جاستن بالدوني، وجه ٧ تهم، ضد كلا من بليك ليفلي، وزوجها ريان رينولدز، ووكيلة أعمالها ليزلي سلون، وشركة فيجن للعلاقات العامة.

وتمثلت التهم التي جاءت ضمن الدعوى القضائية التي رفعها بالدوني، وطالبهم فيها بدفع مبلغ 400 مليون دولار، كالتالي:ـ

• الابتزاز المدني

• التشهير

• انتهاك الخصوصية بشكل غير قانوني

• خرق العهد الضمني بحسن النية والتعامل العادل

• التدخل المتعمد في العلاقات التعاقدية

• التدخل المتعمد في الميزة الاقتصادية المحتملة

• التدخل الإهمالي في الميزة الاقتصادية المحتملة

تفاصيل دعوى بليك ليفلي

ورفعت بليك ليفلي، دعوى قضائية، ضد جاستن بالدوني، وآخرين تطالب فيها رسميًا بالتعويض المالي بسبب الألم النفسي، والضيق العاطفي الشديد، والأجور المفقودة.

وتتهم الدعوى القضائية الجديدة، التي تم رفعها، في محكمة فيدرالية بمدينة، نيويورك، بالدوني وشركته، بالانخراط في حملة "تلاعب اجتماعي" لـ "تدمير" سمعة ليفلي.

تزعم الشكوى، أن الحملة تسببت في إلحاق الضرر، بشركة ليفلي وتسببت في "ضائقة عاطفية شديدة" لها ولعائلتها.

محامي جاستن بالدوني يرد بمقاضاة بليك ليفلي

أعلن بريان فريدمان، محامي جاستن بالدوني، أنه سيرفع دعوى قضائية، ضد بليك لايفلي، ستصدم الجميع

ذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن محامي جاستن بالدوني يستعد لرفع دعوى قضائية مضادة، ضد بليك ليفي، إلى جانب شريكه التجاري، والرئيس التنفيذي لشركة Wayfarer Studios، جيمي هيث، ووكلاء الدعاية المذكورين في شكوى ليفلي.

وأوضحت الصحيفة، أن المحامي برايان فريدمان، سيقدم الأوراق عندما تفتح المحاكم أبوابها بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني

أصدرت الممثلة بليك ليفلي بيانًا، بعد الإعلان رسميًّا عن مقاضاتها لنجم فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة التشهير بها.

وقالت ليفي في البيان: "آمل أن تساعد إجراءاتي القانونية، في كشف الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدثون عن سوء السلوك، وتساعد في حماية الآخرين الذين قد يتم استهدافهم".

أولى خسائر جاستن بالدوني بعد تهمة التحرش

تعد تهمة التحرش الجنسي، من التهم القاتلة للممثلين في هوليوود، حيث دمرت العديد من مستقبل الممثلين والممثلات، ويبدو أن الممثل جاستن بالدوني، سيحظى بتلك النهاية قريبا.

وأعلنت رسميا وكالة المواهب WME، التخلي رسميًّا عن تعاونها مع الممثل جاستن بالدوني، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها بليك ليفلي ضده وتتهمه فيها بالتحرش الجنسي، زاعمة أنه خلق بيئة عمل مُعادية في خلال تصويرهما لفيلمهم الناجح "It Ends With Us"، قبل أن يشارك لاحقًا في حملة ضدها، لتشويه سمعتها.

تفاصيل اتهام بليك ليفي لـ جاستن بالدوني

وذكر موقع TMZ، تفاصيل اتهام بليك ليفلي ، لجاستن، موضحًا أن ليفلي اتهمت جاستن، أنه جعل بيئة العمل في موقع تصوير "It Ends With Us" سيئة للغاية، لدرجة أنه عقد اجتماع حضره زوج ليفي الممثل الشهير رايان رينولدز مع آخرين، لمعالجة سلوك بالدوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.