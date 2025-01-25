أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي.. مرموش يقود السيتي للفوز على تشيلسي.. وإعلان قائمتى الأهلي وبيراميدز لمواجهة الغد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أحرز محمد صلاح نجم ليفربول هدفا في تقدم فريقه على إيبسويتش تاون، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية، بعدما سجل الهدف الثاني في شباك إيبسويتش تاون بالدقيقة 35، بعد عرضية من الجبهة اليسرى استقبلها صلاح وسددها في سقف المرمى من الزاوية الضيقة، ليعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني.

وبهدفه اليوم، تجاوز محمد صلاح، تييري هنري نجم آرسنال السابق، ليحتل المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين على الإطلاق، بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بات النجم المصري يملك في رصيده الآن 176 هدفًا، مقابل 175 هدفًا للنجم الفرنسي هنري.

وخلال 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري، سجل صلاح هدفه رقم 19 بالمسابقة، وساهم بـ13 تمريرة حاسمة.

فاز مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي باغت نظيره مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق نوني مادويكي، بعد خطأ دفاعي فادح ارتكبه عبد القادر خوسانوف مدافع السيتي، الذي أعاد الكرة بشكل غريب لحارسه إيدرسون ليخطف الكرة نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي ويمررها إلى مادويكي الذي أودعها الشباك.

فيما رد تشيلسي بثلاثية عن طريق جفارديول وإرلينج هالاند وفيل فودين، كما سجل مرموش هدفا إلا أن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

اكتسح فريق ليفربول نظيره إيبسويتش تاون، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بيراميدز، المقرر لها مساء غد، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار هدف إمام عاشور الثاني في مرمى فاركو، كأفضل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوج إمام عاشور بجائزة أفضل هدف في الدوري المصري الممتاز للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما أختير هدف في مرمى الجونة الأسبوع الماضي، كأفضل هدف في الجولة الثامنة.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عقد جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي هامش المران الختامي للأحمر استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت جلسة الخطيب لتحفيز لاعبي الفريق ومطالبتهم ببذل أقصي جهدهم لاسعاد جماهير الأهلي وتخطي تلك المرحلة التي يمر بها الفريق.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.



وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الجونة والبنك الأهلي

إيقاف أوجو صامويل لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف داو سيرال لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف ياو أنور لاعب فريق البنك الأهلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

أكد مصدر داخل شركة تذكرتي، زيادة أسعار تذاكر الدرجة الأولى والمقصورة في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، بمسابقة الدوري الممتاز، للحد الأقصى المسموح له، بناء على طلب النادي الأهلي، حيث إن المباراة من تنظيم الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "حدد النادي الأهلي أسعار تذاكر الدرجة الأولى بقيمة 300 جنيه، بدلا من 200 جنيه، بينما وصلت أسعار تذاكر المقصورة إلى 500 جنيه، بزيادة 200 جنيه عن سعرها المتعارف عليه في مباريات الأهلي".

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، بلقب البطولة العربية، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة قطر القطري، في الدور النهائي للبطولة.



جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 21

25 - 18

25 - 20

وخاض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

اقترب نادي الزمالك من ضم صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المصدر إن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع فريق مصر المقاصة لضم مهند بكري مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن حسين السيد عضو مجلس الإدارة هو من يقود المفاوضات مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات المفاوضات مع محمد ربيعة مدافع فريق سموحة السكندري لضمه في يناير الجاري لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة حمزة المثلوثي بالرباط الصليبي.

وقال المصدر: الزمالك دخل في مفاوضات قوية لضم محمد ربيعه وهناك مفاوضات مع سموحة وقد يكون اللاعب أول صفقات الزمالك الشتوية.

وأشار المصدر إلى أن الجزائري زين الدين بلعيد معروض علي الزمالك على سبيل الإعارة من ناديه البلجيكي مقابل 150 ألف دولار على أن يكون راتب اللاعب 700 ألف دولار في الموسم.

قال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات مستمرة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري للتعاقد معه في انتقالات الشتاء الحالية، حيث أنهى اللاعب اتفاقه مع النادي على كافة الأمور المالية ويتبقى اتفاق اللاعب مع ناديه من أجل فسخ العقد بالتراضي.

فاز فريق آرسنال، أمام وولفرهامبتون بهدف دون رد في اللقاء الذي يقام بإطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

واستحوذ آرسنال على مجريات الشوط الأول، وأضاف أكثر من فرصة ولكن دون جدوى.

كما قام الحكم بإشهار الكارت الأحمر لمايلز لويس بعد تدخل عنيف ضد لاعب ولفرهامبتون مع الدقيقة 43.

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